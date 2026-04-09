Resultados Lotería del Quindío último sorteo del jueves 9 de abril de 2026: números ganadores

La noche de este jueves, como es habitual en el panorama de los juegos de azar en Colombia, la Lotería del Quindío realizó su sorteo ordinario, despertando la ilusión de miles de apostadores en el departamento y en todo el territorio nacional. Con una bolsa de premios que supera los 6.100 millones de pesos, esta entidad se mantiene como una de las más queridas y sólidas del sector, destinando gran parte de sus ingresos al fortalecimiento de la salud pública.



Resultados de la Lotería del Quindío: Sorteo del 9 de abril de 2026

A continuación, presentamos los números favorecidos en la jornada de hoy. Recuerde verificar su billete o fracción físicamente en un punto de confianza.



Número ganador: 5497

Serie: 178

(Nota: Los resultados oficiales se actualizan minutos después de la transmisión en vivo. Para los premios secos de menor cuantía, consulte el listado oficial en la página de la lotería).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

Participar en la Lotería del Quindío es sumamente sencillo. Los apostadores pueden adquirir su billete a través de loteros profesionales, puntos de venta físicos (como GanaGana o SuSuerte) o plataformas digitales autorizadas.

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Costo: Actualmente, el billete completo tiene un valor de 12.000 pesos, mientras que la fracción individual (el billete consta de 3 o 4 fracciones según el plan vigente) tiene un costo de 3.000 pesos. Mecánica: Debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie asignada.

Horario y transmisión de los resultados

Los sorteos se realizan todos los jueves a partir de las 10:30 p. m. En caso de que el jueves sea festivo, el sorteo suele trasladarse al siguiente día hábil. La transmisión en vivo se puede seguir a través del Canal Trece y mediante las redes sociales oficiales de la Lotería del Quindío en Facebook y YouTube.



Guía para reclamar su premio

Si la fortuna lo acompañó, el proceso de cobro depende de la cuantía ganada:

Premios menores: Si el valor es inferior a lo estipulado por ley (aproximadamente 5 millones de pesos), puede acercarse a un distribuidor oficial o punto de venta con el billete original y su documento de identidad.

Si el valor es inferior a lo estipulado por ley (aproximadamente 5 millones de pesos), puede acercarse a un distribuidor oficial o punto de venta con el billete original y su documento de identidad. Premios mayores: Debe dirigirse a las oficinas de la Lotería del Quindío en Armenia. Los requisitos indispensables son:

Presentar el billete o fracción original en perfecto estado y firmado al respaldo. Copia de la cédula de ciudadanía . Certificado de RUT actualizado (no mayor a un mes). Certificado bancario para la transferencia del dinero.

Debe dirigirse a las oficinas de la Lotería del Quindío en Armenia. Los requisitos indispensables son:

Historia y tradición: "La de su tierra"

La Lotería del Quindío nació bajo el amparo de la Beneficencia del Departamento del Quindío, creada mediante el Decreto 0064 del 17 de agosto de 1966 por el primer gobernador del departamento, Ancízar López López.



El primer sorteo oficial se llevó a cabo el 9 de febrero de 1967, entregando un premio mayor de 150.000 pesos de la época. Desde entonces, la entidad ha evolucionado constantemente, adaptándose a las plataformas digitales y manteniendo su compromiso social de transferir recursos vitales al sector salud del departamento del Quindío.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.