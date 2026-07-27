Resultados Lotería del Tolima, último sorteo hoy lunes, 27 de julio de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza este lunes 27 de julio de 2026 una nueva edición de uno de los sorteos más tradicionales de Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos al desarrollo del sorteo número 4180, el cual pone en juego un atractivo premio mayor de 3.500 millones de pesos, además de una amplia bolsa de premios secos y bonos especiales. La jornada se desarrolla en el horario nocturno habitual de la institución tolimense, que cada semana reúne a jugadores de diferentes regiones del país con la esperanza de cambiar su realidad económica. Los sorteos se emiten después de las 10:30 p. m. y permiten a los participantes conocer si sus números resultan favorecidos en alguna de las categorías habilitadas por la entidad.



Resultados Lotería del Tolima 27 de julio

Número ganador: Sorteo 10:30 p. m.

Sorteo 10:30 p. m. Serie:

Al momento de las primeras publicaciones sobre el sorteo, el número ganador del premio mayor aparece aún pendiente de confirmación oficial, debido a que la extracción se realiza en horas de la noche. Por esta razón, los apostadores deben consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima para verificar los resultados definitivos una vez concluya el evento. Es importante recordar que la edición más reciente disponible antes del sorteo de hoy corresponde al 21 de julio de 2026, cuando el premio mayor favoreció al número 3805 de la serie 025. Ese resultado sirve como referencia inmediata para los jugadores mientras esperan la actualización oficial del nuevo sorteo.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega mediante la compra de un billete completo o de una fracción autorizada. Cada billete contiene un número de cuatro cifras acompañado de una serie, los cuales participan en el sorteo oficial. Los jugadores adquieren sus números a través de distribuidores autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas por la entidad para tal fin. El sistema permite elegir combinaciones de preferencia personal o confiar en el azar al momento de la compra.



¿Cuánto cuesta la Lotería del Tolima?

Participar en este sorteo tiene un costo accesible para el público general. El valor del billete completo de la Lotería del Tolima es de 12.000 pesos. Para quienes prefieren una inversión menor, la entidad ofrece la posibilidad de adquirir fracciones individuales; cada una de las tres fracciones que componen el billete tiene un precio de 4.000 pesos. Esta modalidad facilita que un mayor número de personas participe en la bolsa de premios.



¿Qué días juega la Lotería del Tolima?

La programación habitual establece que la Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes no festivos. El evento ocurre generalmente a las 10:30 de la noche, consolidándose como una de las principales referencias para los aficionados a los juegos de azar al inicio de cada semana en Colombia. Esta regularidad permite que los apostadores mantengan una rutina constante en su búsqueda por el premio mayor.



¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería del Tolima?

Para el sorteo de este 27 de julio de 2026, el premio mayor asciende a la suma de 3.500 millones de pesos. Sin embargo, el plan de premios es más extenso e incluye incentivos adicionales como los bonos “La casa para siempre”, “Cero kilómetros”, “Dulima dorada”, “El top de la suerte”, “El tren de la fortuna” y “La ráfaga millonaria”. Estos bonos incrementan significativamente las posibilidades de obtener algún beneficio económico más allá del acumulado principal.



¿Qué hacer si se gana la Lotería del Tolima?

Si una persona resulta ganadora, debe conservar el billete original en perfecto estado, ya que es el documento indispensable para el cobro. Para reclamar premios de mayor cuantía, la entidad solicita la presentación de la cédula de ciudadanía, el RUT y una certificación bancaria. Los premios más altos suelen gestionarse directamente en las oficinas de la lotería, donde se realiza un riguroso proceso de verificación y el posterior desembolso correspondiente. Además de entregar premios, la Lotería del Tolima genera recursos que contribuyen a programas de interés público, manteniendo su relevancia social en el mercado nacional.

