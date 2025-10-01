Resultados Lotería del Valle del último sorteo de hoy, miércoles 1 de octubre: los números ganadores

Este miércoles 1 de octubre de 2025 se realiza una nueva edición del sorteo de la Lotería del Valle, en cumplimiento de su calendario oficial. Como es habitual, el proceso cuenta con la vigilancia de los entes de control y se lleva a cabo bajo estrictas medidas de transparencia. La transmisión en directo comenzará a las 11:00 p. m. a través del canal regional Telepacífico, permitiendo que los participantes puedan seguir cada detalle desde cualquier lugar del país.

Al igual que en jornadas anteriores, quienes no tengan la posibilidad de ver la emisión televisiva podrán acceder a la información oficial por medio de los canales digitales de la entidad. La página web de la Lotería, sus redes sociales verificadas y plataformas de aliados como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane publicarán la información oficial con los números ganadores, garantizando que los apostadores puedan verificar fácilmente si sus combinaciones resultaron premiadas.



Resultados Lotería del Valle 1 de octubre EN VIVO

La Lotería del Valle desarrolla su sorteo semanal en compañía de otras tradicionales loterías del país, como la de Manizales y la del Meta. Este evento es uno de los más esperados por los jugadores, ya que entrega un premio mayor de $9.000 millones, además de una amplia estructura de premios secundarios que buscan beneficiar a un mayor número de apostadores.

Aunque el sorteo se transmite en vivo, la información oficial se actualiza en simultáneo en los canales digitales mencionados. Con esto, la entidad asegura que todas las personas puedan tener acceso confiable a los datos, sin importar si están dentro o fuera del Valle del Cauca.



Plan de premios Lotería del Valle

La estructura de premios de la Lotería del Valle se ha consolidado como una de las más completas en el país. El plan de premios vigente alcanza un total de $22.000 millones de pesos, distribuidos en diferentes categorías. De ese monto, el premio mayor corresponde a $9.000 millones, mientras que el resto se reparte en premios secos de distintos valores.

La distribución de estos premios está definida de la siguiente manera:



Un premio seco de $500 millones.

de $500 millones. Dos premios secos de $100 millones cada uno.

de $100 millones cada uno. Tres premios secos de $60 millones.

de $60 millones. Un premio seco de $40 millones.

Veinticinco premios secos de $30 millones.

Gracias a este esquema, no solo los ganadores del premio principal se benefician, sino también quienes logran acertar combinaciones correspondientes a los premios secos. Este diseño amplía las oportunidades y mantiene el atractivo de la lotería entre los jugadores habituales.



¿Cómo se juega la Lotería del Valle?

Participar en la Lotería del Valle es un proceso sencillo, pero requiere cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos es ser mayor de edad y residir en Colombia. Cada billete está conformado por un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos.

El valor del billete completo es de $18.000, mientras que cada fracción tiene un costo de $6.000. Quien compra solo una fracción debe tener en cuenta que, en caso de resultar ganador, el valor del premio será proporcional a la cantidad jugada.

En cuanto a la compra, existen dos modalidades: presencial y digital. De manera física, los billetes se encuentran disponibles en puntos de venta autorizados como droguerías, tiendas y supermercados. En el entorno digital, distintas plataformas permiten seleccionar el número de preferencia, definir cuántas fracciones adquirir y realizar el pago de forma segura en línea. Esta modalidad ha ganado fuerza en los últimos años debido a la comodidad que ofrece.



¿Qué hacer si gana la Lotería del Valle?

Para quienes resulten ganadores, es importante seguir de manera correcta los pasos de reclamación del premio. El primer requisito es conservar el billete en perfecto estado, sin tachones ni deterioro que afecten la verificación de la información. Además, el número y la serie deben coincidir exactamente con los que aparezcan en la publicación oficial de los resultados.

El trámite de cobro debe realizarse de manera presencial en la sede principal de la Lotería del Valle o en puntos autorizados de atención. Es obligatorio presentar el documento de identidad original y, si la entidad lo requiere, diligenciar un formulario de reclamación.

Otro aspecto fundamental es tener presente la normativa tributaria vigente. Según lo establecido por la DIAN, ciertos montos están sujetos a retención en la fuente, lo que significa que se descuenta un porcentaje del premio en el momento del pago. El plazo máximo para reclamar el premio es de 12 meses a partir de la fecha del sorteo. Una vez cumplido este periodo, el derecho de cobro caduca de forma definitiva. Por esta razón, la Lotería del Valle recomienda a los jugadores verificar oportunamente sus billetes y acudir a las instancias correspondientes en caso de resultar favorecidos.

La entidad recuerda a todos los apostadores la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para conocer los resultados del sorteo. De esta manera, se evitan fraudes y se garantiza que la información sea confiable. Entre los medios de consulta se encuentran:

El sitio web oficial de la Lotería del Valle.

La transmisión en directo por Telepacífico.

Las redes sociales verificadas de la entidad.

Plataformas aliadas de venta digital como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane.

Con estos mecanismos, la Lotería asegura que la información se difunda de forma clara y accesible para todos los participantes.

El calendario oficial establece que los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 11:00 p. m. Por lo tanto, la próxima jornada se llevará a cabo el miércoles 8 de octubre de 2025, en su horario habitual.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.