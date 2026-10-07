Resultados oficiales del Sinuano Día de hoy, miércoles 7 de octubre: número ganador

Inicia el segundo trimestre del último tramo del año y la ilusión de los apostadores en Colombia se mantiene intacta. Este miércoles 7 de octubre de 2026, miles de ciudadanos en la Región Caribe y en todo el territorio nacional fijan su mirada en el Sinuano Día, uno de los juegos de apuestas permanentes con mayor tradición, credibilidad y volumen de participantes en el país.

A continuación, habilitamos la sección oficial de resultados, la cual se actualizará en tiempo real con las combinaciones de la jornada una vez concluya la verificación de las autoridades del juego.



Módulo único de consulta: resultados del 7 de octubre

Número ganador Quinta balota

¿Cómo operan las apuestas y cuál es la escala de premios?

El Sinuano Día basa su dinámica en un sistema mecánico auditado que utiliza cuatro baloteras numéricas independientes (del 0 al 9). La versatilidad del juego permite al usuario elegir la cantidad de dinero a apostar, partiendo de cifras altamente accesibles en los puntos autorizados.

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El dinero recibido por el ganador depende exclusivamente de la precisión del acierto y del monto apostado libre de impuestos:



Pleno de Cuatro Cifras: Al acertar las cuatro balotas en el orden exacto, el apostador recibe una bonificación de 4.500 veces lo invertido.

Al acertar las cuatro balotas en el orden exacto, el apostador recibe una bonificación de lo invertido. Combinación de Tres Cifras: Quienes le atinan a las tres últimas cifras en orden exacto obtienen un pago de 400 veces el valor de su tiquete.

Quienes le atinan a las tres últimas cifras en orden exacto obtienen un pago de el valor de su tiquete. Pared de Dos Cifras: El acierto de los últimos dos dígitos otorga un retorno de 50 veces la suma jugada.

El acierto de los últimos dos dígitos otorga un retorno de la suma jugada. Una Cifra: La coincidencia con la última balota entrega 5 veces el dinero apostado.

Procedimiento de reclamación y descuentos tributarios

Acertar los números ganadores es solo el primer paso. Para hacer efectivo el cobro del dinero de forma transparente y sin inconvenientes, se debe seguir la normativa legal vigente fijada por las autoridades de juegos de suerte y azar:



Custodia del Comprobante: El tiquete de venta original emitido por la red autorizada es el único documento legal para cobrar. Este debe conservarse en perfecto estado, legibilidad completa en su código de barras y sin signos de alteración o enmendadura. Presentación Personal: El ciudadano debe acudir a un centro de atención oficial portando su documento de identidad original (cédula de ciudadanía o cédula de extranjería). Escala de Cobro según Cuantía: Las ganancias de menor valor se entregan de forma inmediata en los puntos de venta autorizados como SuperGIROS o Record. En cambio, si la suma a reclamar alcanza o supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el trámite debe formalizarse en la oficina central de la entidad distribuidora. Retención Legal: Los premios iguales o superiores al tope de 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, impuesto legal que destina sus recaudos directamente al sostenimiento del sistema general de salud en Colombia.

Transmisión oficial y frecuencia de juego

El sorteo del Sinuano Día se realiza de forma ininterrumpida de lunes a domingo, incluyendo días festivos, exactamente a las 2:30 p. m. La transmisión oficial para todo el país se emite en directo por el canal regional Telecaribe, garantizando la supervisión de delegados territoriales y del sector salud para la transparencia del proceso.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.