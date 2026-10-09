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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados oficiales del Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre: números ganadores

Resultados oficiales del Sinuano Día de hoy, viernes 9 de octubre: números ganadores

Si la fortuna estuvo de su lado en la jornada de hoy, es imprescindible seguir los protocolos exigidos por la ley colombiana para hacer efectivo el cobro del dinero de forma segura.

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Sinuano Día
Fotos: Sinuano Día / Freepik

Finaliza la primera semana laboral de octubre y miles de apostadores en la Costa Caribe y en toda Colombia dirigen su atención a los juegos de azar tradicionales. Este viernes 9 de octubre de 2026, el sorteo del Sinuano Día renueva la expectativa de los ciudadanos que confían en sus números predilectos para alcanzar un alivio económico justo antes de iniciar el fin de semana.

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Para facilitar la consulta rápida de nuestros lectores, disponemos de manera prioritaria el panel oficial de resultados, el cual se actualizará tan pronto los delegados del juego y las autoridades competentes expidan la certificación formal de las balotas ganadoras.

Panel Técnico de Resultados: Viernes 9 de Octubre

  • Combinación Ganadora (4 Cifras): [POR ACTUALIZAR]
  • Quinta Final: [POR ACTUALIZAR]

Procedimiento Oficial para la Reclamación de Premios

Si la fortuna estuvo de su lado en la jornada de hoy, es imprescindible seguir los protocolos exigidos por la ley colombiana para hacer efectivo el cobro del dinero de forma segura:

  1. Inviolabilidad del Comprobante: El tiquete físico de apuesta impreso es un título valor al portador/nominal. Debe conservarse sin roturas, tachaduras, enmendaduras ni deterioro en el código de seguridad o en los números impresos.
  2. Validación de Identidad: El ganador debe presentarse en el punto de atención con su cédula de ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente).
  3. Puntos de Pago según la Cuantía: Los montos menores se desembolsan en efectivo de manera inmediata en las redes de distribución autorizadas, tales como SuperGIROS o Record. Si el valor acumulado del premio iguala o supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), la reclamación requiere un trámite administrativo en la sede principal de la entidad concesionaria.
  4. Descuento por Ganancias Ocasionales: De acuerdo con el Estatuto Tributario, los incentivos iguales o superiores al umbral de 48 UVT sufren un descuento del 20% en la fuente, dinero que se transfiere directamente al sistema de salud pública del país.

Dinámica del Juego y Estructura del Plan de Premios

El Sinuano Día basa su operación en un mecanismo de extracción aleatoria compuesto por cuatro baloteras independientes, cada una con dígitos enumerados del 0 al 9. La principal fortaleza de este chance radica en la libertad del apostador para elegir el monto a invertir a partir de montos mínimos en los puntos oficiales.

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El incentivo económico a recibir se liquida según la precisión de la jugada registrada:

  • Pleno de Cuatro Cifras: Otorga una retribución de 4.500 veces el valor invertido.
  • Tres Cifras Finales: Premia con 400 veces la suma apostada.
  • Dos Cifras Finales: Paga 50 veces el valor de la jugada.
  • Una Cifra Final: Genera un retorno de 5 veces lo invertido.

Horario de Extracción y Canales de Transmisión

El sorteo del Sinuano Día se realiza de manera ininterrumpida los 365 días del año a las 2:30 p. m. (hora colombiana). La señal en vivo del sorteo se emite mediante la pantalla del canal regional Telecaribe, asegurando la presencia de auditores territoriales. Adicionalmente, las combinaciones certificadas quedan disponibles minutos después en los portales digitales informativos y en la red de terminales electrónicas de todo el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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