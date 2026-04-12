Resultados Sinuano Día hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

El sorteo del Sinuano Día se realiza sin interrupciones todos los días del año, incluidos domingos y festivos, consolidándose como una de las alternativas de azar más constantes entre los jugadores. La jornada de hoy mantiene la atención de quienes esperan convertirse en los ganadores.



La transmisión se lleva a cabo en vivo a las 2:30 p. m a través de los canales autorizados en plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir paso a paso la extracción de las balotas y verificar los resultados en tiempo real. El proceso cuenta con supervisión de delegados autorizados y notaría, garantizando transparencia en cada fase del sorteo.



Resultados Sinuano Día, domingo 12 de abril de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, se publican los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Es importante que los jugadores revisen cuidadosamente sus resultados y los comparen únicamente con la información oficial, respetando el orden exacto de las cifras tal como fue anunciado.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día consiste en acertar una combinación de cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo. Además, el juego incluye diferentes opciones de apuesta que permiten participar con menos cifras, ampliando así las probabilidades de obtener algún premio.

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Un elemento adicional es la llamada quinta cifra, una balota extra que complementa el resultado y que se tiene en cuenta dependiendo de la modalidad elegida por el jugador.



Modalidades del Sinuano Día

Este juego ofrece varias alternativas de apuesta, entre las que se destacan:

4 cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo

4 cifras combinado: acierto en cualquier orden

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

3 cifras combinado: mismas cifras en distinto orden

2 cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Quinta balota: premio adicional al acertar la cifra extra

Estas modalidades permiten que un mayor número de jugadores pueda resultar ganador en cada jornada.



Recomendaciones para reclamar premios

Para reclamar cualquier premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro, ya que este documento es la única prueba válida para el pago.



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren un proceso adicional en oficinas habilitadas, donde se debe presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos.



Asimismo, se recomienda no compartir datos del tiquete en redes sociales y verificar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar fraudes o confusiones.

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Con el sorteo de este domingo 12 de abril de 2026, el Sinuano Día continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más dinámicos del país, manteniendo la expectativa de miles de colombianos que diariamente ponen a prueba su suerte.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co