Resultados Sinuano Día hoy, jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

El panorama de los juegos de azar en Colombia mantiene su dinamismo habitual este jueves 23 de abril. Entre la amplia oferta de apuestas permanentes, el Sinuano Día se erige nuevamente como uno de los sorteos con mayor volumen de participación, especialmente por su arraigo en la costa norte y su creciente expansión hacia el interior del país. Este juego, vigilado por las autoridades de salud, no solo representa una oportunidad de fortuna para los apostadores, sino también una fuente vital de recursos para el sistema de seguridad social.



Número ganador sorteo Sinuano Día del 23 de abril

Número ganador:

Quinta balota:

¿Cómo jugar y cuál es el costo de participación?

Para participar en el Sinuano Día, el usuario debe seleccionar un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999. A diferencia de las loterías tradicionales que tienen un costo fijo por fracción o billete, el Sinuano permite una apuesta flexible.

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Los jugadores pueden realizar sus apuestas desde montos mínimos de $500 pesos en los puntos de venta autorizados de las redes Record y SuperGIROS. Esta accesibilidad económica es uno de los pilares que ha democratizado el acceso al chance, permitiendo que ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos pongan a prueba su suerte.

La transparencia es fundamental en este sorteo. El Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. (incluyendo domingos y días festivos). Los interesados pueden seguir la transmisión en directo a través de la señal de Telecaribe. Además, los resultados son certificados por delegados de las autoridades territoriales y publicados inmediatamente en las plataformas digitales oficiales y centros de apuestas en todo el país.



Plan de premios del Sinuano Día

El sistema de incentivos del Sinuano está diseñado de forma proporcional a la dificultad del acierto, siguiendo la normativa nacional del chance:



Cuatro cifras: El premio equivale a 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: Se pagan 400 veces el valor de la apuesta. Dos cifras: El ganador recibe 50 veces lo invertido. Una cifra (Uña): Se entregan 5 veces el valor apostado por el acierto de la última posición.

Protocolo para reclamar el premio

Si los números coinciden con su tiquete este jueves 23 de abril, debe proceder con cautela para asegurar el cobro. Es indispensable presentar el documento de identidad original y el tiquete de apuesta físico, el cual debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras ni tachaduras.



Para premios menores, el pago se efectúa de manera inmediata en cualquier punto de la red autorizada. Sin embargo, si el premio supera los topes legales establecidos por la DIAN (48 UVT), el ganador deberá acudir a las sedes principales de los concesionarios para realizar el trámite, el cual incluye la retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales.



El Sinuano recibe su nombre en honor al Río Sinú, el eje fluvial que atraviesa el departamento de Córdoba. Desde su creación, el sorteo fue concebido para capturar la esencia de la región caribeña, pero su éxito fue tal que rápidamente trascendió las fronteras departamentales. Hoy en día, funciona bajo estrictos estándares tecnológicos que garantizan que cada una de las cuatro balotas seleccionadas sea producto de un azar auditable, manteniendo así la confianza que por décadas ha depositado el pueblo colombiano en esta marca.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.