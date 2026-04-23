Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 23 de abril de 2026: números ganadores

El panorama de los juegos de azar en Colombia mantiene su dinamismo habitual este jueves 23 de abril, con miles de ciudadanos pendientes de las balotas que definen la suerte en la región Caribe y el resto del país. La Caribeña Día, un sorteo que se ha convertido en una institución diaria para los apostadores, vuelve a generar expectativa por su capacidad de entregar premios inmediatos y su estrecho vínculo con la cultura popular del norte colombiano.



Número ganador Caribeña Día del 23 de abril

El resultado oficial del sorteo realizado en la tarde de hoy, jueves 23 de abril, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio será actualizado en tiempo real una vez el concesionario oficial emita el boletín de prensa tras el sorteo de las 2:30 p. m.)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

Participar en la Caribeña Día es sumamente sencillo, lo que explica su gran acogida. El apostador debe elegir un número compuesto por cuatro cifras (que van desde el 0000 al 9999). Además, si siente que la suerte está de su lado, puede añadir una quinta cifra que, en caso de acertar con la 'Quinta balota' puede aumentar considerablemente su premio.

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En cuanto al costo, el chance se destaca por ser inclusivo. No existe un "billete" único como en las loterías tradicionales, sino un tiquete de apuesta donde el usuario decide el valor:



Desde $500 pesos: Es la apuesta mínima permitida en la mayoría de los puntos de venta autorizados.

Es la apuesta mínima permitida en la mayoría de los puntos de venta autorizados. Flexibilidad: El jugador puede invertir la cantidad que desee, siempre teniendo en cuenta que a mayor valor apostado, mayor será la cuantía del premio en caso de acierto.

La Caribeña Día tiene una cita diaria con sus seguidores. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los domingos y días festivos, el horario puede variar, aunque generalmente se mantiene en la misma franja vespertina.

Para quienes desean transparencia total, el sorteo es transmitido en vivo por el canal regional Telecaribe. Además, los resultados se actualizan instantáneamente en los portales web de SuperGiros y Sured, las redes de servicios que operan este juego en el territorio nacional.



La Caribeña nació bajo el amparo de las concesiones de apuestas permanentes en la región norte. Su nombre evoca la identidad de la costa, pero su funcionamiento técnico es riguroso: se utilizan cuatro urnas electrónicas con diez balotas cada una.



El plan de premios está regido por la Ley 643 de 2001 y ofrece las siguientes modalidades:



Pleno (4 cifras): Gana $4.500 por cada peso apostado. Tres cifras: Gana $400 por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Gana $50 por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Gana $5 por cada peso apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la fortuna le sonrió este jueves, es vital seguir estos pasos para asegurar el cobro de su dinero:



Verificación: Asegúrese de que el tiquete sea el original, esté legible y no tenga tachaduras.

Asegúrese de que el tiquete sea el original, esté legible y no tenga tachaduras. Documentación: Presente su cédula de ciudadanía original en un punto de venta autorizado.

Presente su en un punto de venta autorizado. Retención de impuestos: Si su premio supera el tope de 48 UVT ($2.260.000 aproximadamente en 2026), se le aplicará un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Si su premio supera el tope de ($2.260.000 aproximadamente en 2026), se le aplicará un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Plazo: Tiene hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el premio. Pasado ese tiempo, los recursos son transferidos legalmente al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.