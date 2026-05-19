Resultados Sinuano Día hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El ecosistema de los juegos de azar en Colombia mantiene su marcha habitual este martes 19 de mayo, consolidando al Sinuano Día como uno de los sorteos predilectos por los colombianos para tentar a la fortuna. Este juego, profundamente arraigado en la tradición caribeña pero con un alcance que hoy abraza a todo el territorio nacional, representa para miles de ciudadanos la oportunidad diaria de alcanzar un alivio financiero o ver materializados sus proyectos personales a través del sistema de apuestas permanentes.



Resultados del Sinuano Día del 19 de mayo

Estos son los números ganadores para la jornada de hoy:



Número Ganador Sinuano Día:

Quinta Balota:

Historia y tradición

El origen del Sinuano Día está íntimamente ligado a la identidad del departamento de Córdoba y toma su nombre del majestuoso Río Sinú, arteria fluvial y cultural de la región. Lo que inicialmente se concibió como un juego de azar local para dinamizar la economía y el entretenimiento en la Costa Norte, operado por concesionarios oficiales como Record, se transformó con el paso de los años en un fenómeno nacional. La clave de su longevidad y éxito radica en la confianza depositada por su público, respaldada por la transparencia de sus sorteos y la solidez en la entrega de sus premios.



¿Cómo funciona y cómo jugar?

El mecanismo del sorteo destaca por su simplicidad y altos estándares técnicos. El juego se basa en la selección aleatoria de cuatro dígitos mediante un sistema de baloteras independientes, donde cada máquina arroja un número del 0 al 9 para conformar una combinación final de cuatro cifras.

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Para participar, el usuario debe elegir su número de la suerte (comprendido entre el 0000 y el 9999) en cualquier punto físico de las redes aliadas como SuperGIROS o Record. Una de las mayores ventajas del Sinuano es la flexibilidad del monto a apostar, ya que no existe un valor fijo por fracción. El apostador puede invertir desde montos mínimos muy accesibles —generalmente a partir de los $500 pesos—, adaptando la jugada a su presupuesto y capacidad económica.



Horarios de juego y canales de difusión

El Sinuano Día se caracteriza por su constancia milimétrica, jugando de lunes a domingo, incluyendo las jornadas festivas. El sorteo se lleva a cabo formalmente a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).

La transmisión en vivo y en directo se realiza bajo la señal oficial del canal regional Telecaribe. No obstante, para aquellos que no logran sintonizar la pantalla chica, los resultados son validados de inmediato por las autoridades correspondientes y difundidos a través de plataformas digitales de noticias y en las terminales físicas de apuestas a lo largo y ancho del país.



El plan de premios

De acuerdo con la normativa nacional que rige al chance en Colombia, el Sinuano ofrece una escala de premios proporcional al riesgo de la apuesta:



Cuatro cifras (Pleno): Otorga un premio equivalente a 4.500 veces el valor de lo apostado. Tres cifras: Paga 400 veces el monto invertido. Dos cifras: Retribuye al ganador con 50 veces el valor de su apuesta. Una cifra (Última o "Uña"): Entrega 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer en caso de ganar el premio?

Si su combinación resulta ganadora este martes 19 de mayo, es indispensable seguir el protocolo legal para efectuar el cobro de manera exitosa:



Preservación del tiquete: El comprobante físico es el único documento válido para el cobro. Debe mantenerse intacto, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones físicas.

El comprobante físico es el único documento válido para el cobro. Debe mantenerse intacto, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones físicas. Identificación del ganador: El ciudadano debe presentarse en el punto de venta autorizado portando su cédula de ciudadanía original .

El ciudadano debe presentarse en el punto de venta autorizado portando su . Montos y trámites tributarios: Los premios de cuantías menores se pagan de forma inmediata en las taquillas. Sin embargo, si el premio supera las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el proceso se traslada a las oficinas principales del concesionario y se aplicará la retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales, tal como lo estipula la ley tributaria vigente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.