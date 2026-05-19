Resultados Caribeña Día hoy, martes 19 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

El azar, la ilusión y la expectativa vuelven a tomarse las principales redes de apuestas en el país en esta jornada de mitad de mes. Este martes 19 de mayo de 2026, miles de colombianos, especialmente en la región norte de Colombia, aguardan con entusiasmo el veredicto de las balotas de La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos de mayor tradición, recordación y confianza dentro del territorio nacional.

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Más allá de la adrenalina que genera apostar a los números de la suerte, el chance en Colombia representa un motor económico de gran impacto social, debido a que un porcentaje significativo de cada apuesta realizada se transfiere de forma directa a las rentas de salud pública de los departamentos colombianos.

Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo para la tarde de hoy, martes 19 de mayo, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota editorial: Este espacio se actualizará de manera inmediata con las cifras ganadoras una vez el concesionario oficial emita el boletín del sorteo de las 2:30 p. m.).



Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació originalmente como un juego con un marcado enfoque regional, diseñado para sintonizar con la idiosincrasia, la alegría y la cotidianidad del Caribe colombiano. Con el paso de los años, su alto nivel de transparencia y la efectividad en el desembolso de los premios impulsaron su expansión por fuera de la zona de origen, consolidándose como un juego de alcance nacional operado hoy por grandes redes de servicios como SuperGiros y Sured.



Su funcionamiento técnico es riguroso. Durante el sorteo oficial, se utilizan cuatro urnas o máquinas electrónicas cargadas con balotas numeradas del 0 al 9. La combinación resultante de extraer una balota de cada urna conforma la cifra ganadora de cuatro dígitos. Adicionalmente, se incorporó la modalidad de la "quinta balota" o número adicional, una dinámica que amplía las opciones de combinación e incentivos para los apostadores de la red.



¿Cuándo juega y por dónde se pueden ver los resultados?

La Caribeña Día destaca por mantener un ritmo constante que permite a los usuarios buscar la suerte prácticamente todos los días. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados de la red de servicios suelen quedar completamente cargados y verificados hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y los días festivos también hay sorteo, en un horario vespertino similar.



Para garantizar la legalidad, el proceso se efectúa bajo el escrutinio de las autoridades de control y delegados oficiales. Los apostadores pueden seguir el sorteo en directo a través de las pantallas del canal regional Telecaribe, o consultar el número ganador de forma inmediata en las plataformas digitales autorizadas y los principales portales de lotería de Colombia.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La accesibilidad es una de las mayores ventajas del chance frente a las loterías tradicionales. Al no existir un billete físico preimpreso con valor fijo, el usuario diseña su propia jugada:



Mecánica: Se escoge una cifra de cuatro dígitos (desde el 0000 hasta el 9999).

Se escoge una cifra de cuatro dígitos (desde el 0000 hasta el 9999). Flexibilidad económica: El valor del tiquete depende de la capacidad del bolsillo del apostador. El monto mínimo permitido arranca comúnmente en los $500 pesos (más el IVA legal correspondiente).

El valor del tiquete depende de la capacidad del bolsillo del apostador. El monto mínimo permitido arranca comúnmente en los (más el IVA legal correspondiente). Modalidades de apuesta: Se puede jugar en modo "directo" (acertar en el orden exacto) o "combinado" (mismas cifras en cualquier orden). También es válido apuntar a las tres primeras cifras, las tres últimas o únicamente las dos últimas ("pata").

Plan de premios y retenciones de ley

El esquema de retribución económica se rige estrictamente por la Ley 643 de 2001 para el chance en Colombia:



Cuatro cifras (Directo): Otorga un premio de $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Entrega $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Retribuye $50 pesos por cada peso invertido. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía de cobro para los ganadores

Si su número coincide con el resultado de este martes 19 de mayo, tenga en cuenta los siguientes pasos legales para reclamar el dinero de forma segura:



Verificación del formulario: El tiquete es el único soporte legal de la apuesta. Debe estar en óptimas condiciones, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni rastros de humedad.

El tiquete es el único soporte legal de la apuesta. Debe estar en óptimas condiciones, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni rastros de humedad. Premios menores: Si la cuantía del premio es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir de inmediato a cualquier sucursal o punto de venta autorizado de la red que operó la apuesta presentando su cédula original.

Si la cuantía del premio es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir de inmediato a cualquier sucursal o punto de venta autorizado de la red que operó la apuesta presentando su cédula original. Premios mayores: Si el dinero a reclamar supera el tope de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT (para prevención de lavado de activos) y se aplicará un descuento correspondiente al 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el dinero a reclamar supera el tope de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario (para prevención de lavado de activos) y se aplicará un descuento correspondiente al . Vencimiento: El derecho a cobrar cualquier premio del chance caduca exactamente a un año de haberse efectuado el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.