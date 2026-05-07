Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

La expectativa crece entre los apostadores este jueves 7 de mayo, una jornada marcada por la tradición de uno de los sorteos más queridos y confiables de Colombia: el Sinuano Día. Este juego, que ha trascendido fronteras regionales para convertirse en un fenómeno nacional, vuelve a poner a prueba la intuición de miles de ciudadanos que ven en el chance una oportunidad de cumplir sus metas financieras o darse un respiro económico.



Resultados Sinuano Día 7 de mayo

A continuación, disponemos el espacio oficial para conocer la combinación que la suerte ha dictado para hoy:



Número Ganador Sinuano Día:

Quinta Balota:

El Sinuano Día debe su nombre al emblemático Río Sinú, el eje fluvial que baña las tierras del departamento de Córdoba. Lo que inició como una dinámica local para los habitantes de la zona norte del país, bajo la gestión de concesionarios como Record, se transformó rápidamente en una marca de confianza. Su éxito se basa en la cercanía con el público y en la rapidez de sus resultados, logrando que el gentilicio "sinuano" sea hoy sinónimo de transparencia en el sector de las apuestas permanentes.



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar en este sorteo es sumamente sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999. Una de las grandes ventajas competitivas del Sinuano frente a otros juegos de azar es su flexibilidad en la apuesta. Para aumentar su premio, el apostador también añadir una cifra más para acertar la Quinta balota.

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A diferencia de las loterías que venden fracciones con precios fijos, en el chance el apostador decide su presupuesto. Se pueden realizar jugadas desde montos mínimos como $500 o $1.000 pesos, lo que lo hace accesible para cualquier persona, permitiendo que cada quien ajuste su nivel de riesgo y beneficio potencial.

El Sinuano Día se caracteriza por su constancia. El sorteo se realiza de lunes a domingo, incluyendo días festivos, garantizando que siempre haya una oportunidad de ganar. La cita es a las 2:30 p. m. (hora colombiana).



Para seguir la transmisión en vivo y en directo, el canal oficial es Telecaribe. No obstante, si el apostador no puede sintonizar la señal televisiva, los resultados se publican de forma inmediata en las redes sociales oficiales del sorteo y en los más de mil puntos de venta autorizados de las redes SuperGIROS y Record en todo el país.



Plan de premios del Sinuano Día

El esquema de ganancias está regulado por la ley colombiana, ofreciendo pagos proporcionales al tipo de acierto:



Pleno (4 cifras): Es el premio mayor y paga 4.500 veces el valor de lo apostado. Tres cifras: Una de las modalidades más comunes, paga 400 veces la apuesta. Dos cifras: Ideal para recuperar la inversión y obtener ganancia, paga 50 veces lo apostado. Una cifra (Uña): El acierto de la última cifra paga 5 veces lo invertido.

¿Qué hacer si es el ganador?

Si su número coincide con el resultado de este jueves 7 de mayo, debe seguir estos pasos para asegurar su premio:



Seguridad: Guarde el tiquete original en un lugar seguro. No debe tener tachaduras, enmendaduras ni estar húmedo, ya que es el único documento válido para el cobro.

Guarde el tiquete original en un lugar seguro. No debe tener tachaduras, enmendaduras ni estar húmedo, ya que es el único documento válido para el cobro. Identificación: Acérquese a un punto autorizado con su cédula de ciudadanía original .

Acérquese a un punto autorizado con su . Trámite de Ley: Los premios menores se pagan al instante. Si su premio supera los 48 UVT (según el valor vigente en 2026), deberá tramitar el cobro en las sedes principales, donde se aplicará un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Recuerde que jugar de manera legal no solo protege su inversión, sino que también contribuye directamente a la salud de todos los colombianos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.