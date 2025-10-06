Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 6 de octubre de 2025: números ganadores

El lunes 6 de octubre de 2025 se lleva a cabo el sorteo del juego Sinuano Día, una actividad que forma parte del sistema nacional de sorteos en Colombia. Este sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, en su horario habitual de las 2:30 p. m., manteniendo una programación constante que permite a los participantes seguirlo con regularidad.

El procedimiento es sencillo pero bien estructurado. Se selecciona un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, al que se le añade una cifra adicional conocida como “la quinta”. Esta última se incorpora al resultado oficial dependiendo del tipo de apuesta que haya realizado el jugador. En fechas especiales, como los festivos, se realiza una versión distinta del sorteo llamada Sinuano Festivo, que se lleva a cabo en un horario diferente y bajo condiciones específicas definidas por la entidad operadora.

Las apuestas pueden realizarse tanto en puntos de venta autorizados como a través de plataformas digitales habilitadas, lo que facilita el acceso a varios usuarios. Cada modalidad de juego tiene reglas particulares que determinan cómo se valida la apuesta y cuál es el esquema de premios correspondiente. Una vez realizado el sorteo, los resultados se publican en canales oficiales, para que los participantes puedan consultarlos de manera segura y confiable. Estos son los criterios de premiación:



Número directo de cuatro cifras: se obtiene premio al acertar el número completo en el orden exacto en que fue extraído.

Combinaciones de tres o dos cifras: permiten jugar con menos dígitos, lo que modifica las probabilidades de acierto y los valores de los premios.

Cifra complementaria (“la quinta”): se utiliza en modalidades que consideran esta balota adicional como parte del resultado.

El Sinuano Día se realiza de forma periódica y está disponible para consulta a través de canales oficiales. Su mecánica permite la participación de personas interesadas en juegos numéricos bajo condiciones establecidas por la entidad responsable.



Resultado del sorteo de Sinuano Día del 6 de octubre de 2025

Número ganador de cuatro cifras:

Quinta cifra:

Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.



Últimos sorteos de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 05 octubre 2025 1283 Sinuano Noche 05 octubre 2025 7184 Sinuano Día 04 octubre 2025 8400 Sinuano Noche 04 octubre 2025 0743 Sinuano Día 03 octubre 2025 7697 Sinuano Noche 03 octubre 2025 3828 Sinuano Día 02 octubre 2025 2542 Sinuano Noche 02 octubre 2025 4035 Sinuano Día 01 octubre 2025 5853 Sinuano Noche 01 octubre 2025 4427 Sinuano Día 30 septiembre 2025 9241 Sinuano Noche 30 septiembre 2025 3427 Sinuano Día 29 septiembre 2025 2938 Sinuano Noche 29 septiembre 2025 4078 Sinuano Día 28 septiembre 2025 8028 Sinuano Noche 28 septiembre 2025 1955 Sinuano Día 27 septiembre 2025 9061 Sinuano Noche 27 septiembre 2025 7233

Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.



Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL