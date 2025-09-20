Resultados Sinuano Día último sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El sorteo del Sinuano Día es uno de los más jugados en el Caribe colombiano. Con décadas de historia, este juego de azar se realiza de manera constante de lunes a sábado, captando la atención de miles de jugadores que siguen fielmente cada edición. El sábado 20 de septiembre de 2025 se celebró la edición número 13.077, cuyo resultado fue publicado por los canales oficiales poco después de las 2:30 p. m., hora habitual en que se lleva a cabo el sorteo.
La dinámica del Sinuano Día es sencilla: se extrae un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, acompañado por una cifra adicional conocida como “la quinta”, que complementa el resultado principal. Este formato accesible permite que cualquier persona pueda participar sin necesidad de conocimientos técnicos ni procedimientos complicados.
El sorteo se realiza seis veces por semana, incluyendo domingos y días festivos. En esas fechas especiales se lleva a cabo una versión alternativa llamada “Sinuano Festivo”, que se desarrolla en un horario distinto y bajo condiciones particulares que lo diferencian del formato regular. Esta variante garantiza la continuidad del juego sin alterar su frecuencia semanal. Los jugadores pueden elegir entre varias modalidades de apuesta, entre ellas:
El Sinuano Día no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una tradición que conecta a miles de personas en torno a la emoción del azar y la esperanza diaria.
Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|19 septiembre 2025
|3138
|Sinuano Noche
|19 septiembre 2025
|1962
|Sinuano Día
|18 septiembre 2025
|5696
|Sinuano Noche
|18 septiembre 2025
|5177
|Sinuano Día
|17 septiembre 2025
|9742
|Sinuano Noche
|17 septiembre 2025
|7468
|Sinuano Día
|16 septiembre 2025
|0909
|Sinuano Noche
|16 septiembre 2025
|1814
|Sinuano Día
|15 septiembre 2025
|3451
|Sinuano Noche
|15 septiembre 2025
|1525
|Sinuano Día
|14 septiembre 2025
|6217
|Sinuano Noche
|14 septiembre 2025
|9413
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.
