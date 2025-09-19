Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 19 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Sinuano Día es uno de los sorteos más representativos de la región Caribe colombiana, con una trayectoria que se ha mantenido vigente durante varias décadas. Su realización diaria, de lunes a sábado, lo convierte en un evento recurrente que atrae la atención de miles de jugadores habituales. El viernes 19 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la edición número 13.076, cuyo resultado fue divulgado por los canales oficiales poco después de las 2:30 p. m., hora habitual en que se realiza este sorteo.
La mecánica del juego se basa en la extracción de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, seguido por una cifra adicional conocida como “la quinta”, que complementa el resultado principal. Este formato sencillo permite una participación accesible para el público general, sin necesidad de conocimientos técnicos ni procedimientos complejos.
Publicidad
El sorteo del Sinuano Día se realiza seis veces por semana, excluyendo domingos y festivos. En esas fechas, se lleva a cabo una versión especial denominada “Sinuano Festivo”, que se desarrolla en un horario distinto y bajo condiciones específicas que lo diferencian del formato regular. Esta variación permite mantener la continuidad del juego sin alterar su periodicidad semanal.
Los jugadores pueden participar en diversas modalidades de apuesta, entre las que se destacan:
Publicidad
Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|17 de septiembre de 2025
|9742
|Sinuano Noche
|17 de septiembre de 2025
|7468
|Sinuano Día
|16 de septiembre de 2025
|0909
|Sinuano Noche
|16 de septiembre de 2025
|1814
|Sinuano Día
|15 de septiembre de 2025
|3451
|Sinuano Noche
|15 de septiembre de 2025
|1525
|Sinuano Día
|14 de septiembre de 2025
|6217
|Sinuano Noche
|14 de septiembre de 2025
|9413
|Sinuano Día
|13 de septiembre de 2025
|0729
|Sinuano Noche
|13 de septiembre de 2025
|1687
|Sinuano Día
|12 de septiembre de 2025
|3797
|Sinuano Noche
|12 de septiembre de 2025
|8175
|Sinuano Día
|11 de septiembre de 2025
|2543
|Sinuano Noche
|11 de septiembre de 2025
|2759
|Sinuano Día
|10 de septiembre de 2025
|3797
|Sinuano Noche
|10 de septiembre de 2025
|4004
Publicidad
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
Publicidad
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Publicidad
En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.
Publicidad
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co