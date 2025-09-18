Sinuano Día resultados del 18 de septiembre de 2025: números ganadores con la quinta cifra

El Sinuano Día es uno de los sorteos más representativos de la región Caribe colombiana, con una trayectoria que se ha mantenido vigente durante varias décadas. Su realización diaria, de lunes a sábado, lo convierte en un evento recurrente que atrae la atención de miles de jugadores habituales. El jueves 18 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la edición número 13.076, cuyo resultado fue divulgado por los canales oficiales poco después de las 2:30 p. m., hora habitual en que se realiza este sorteo.

La mecánica del juego se basa en la extracción de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, seguido por una cifra adicional conocida como “la quinta”, que complementa el resultado principal. Este formato sencillo permite una participación accesible para el público general, sin necesidad de conocimientos técnicos ni procedimientos complejos.

El sorteo del Sinuano Día se realiza seis veces por semana, excluyendo domingos y festivos. En esas fechas, se lleva a cabo una versión especial denominada “Sinuano Festivo”, que se desarrolla en un horario distinto y bajo condiciones específicas que lo diferencian del formato regular. Esta variación permite mantener la continuidad del juego sin alterar su periodicidad semanal.



Los jugadores pueden participar en diversas modalidades de apuesta, entre las que se destacan:



Número directo de cuatro cifras: el premio se obtiene al acertar el número completo en el orden exacto.

Combinaciones de tres o dos cifras: permiten jugar con menos dígitos, lo que modifica tanto las probabilidades de acierto como los montos de los premios.

Cifra complementaria (“la quinta”): utilizada en modalidades específicas que consideran esta balota adicional como parte del resultado.

Resultado oficial del sorteo de Sinuano Día del 18 de septiembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 5696

5696 Quinta cifra: 6

Este resultado fue extraído mediante el sistema de baloteras certificado, bajo supervisión notarial y con presencia de delegados autorizados.



Últimos sorteos de Sinuano Día

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 17 de septiembre de 2025 9742 Sinuano Noche 17 de septiembre de 2025 7468 Sinuano Día 16 de septiembre de 2025 0909 Sinuano Noche 16 de septiembre de 2025 1814 Sinuano Día 15 de septiembre de 2025 3451 Sinuano Noche 15 de septiembre de 2025 1525 Sinuano Día 14 de septiembre de 2025 6217 Sinuano Noche 14 de septiembre de 2025 9413 Sinuano Día 13 de septiembre de 2025 0729 Sinuano Noche 13 de septiembre de 2025 1687 Sinuano Día 12 de septiembre de 2025 3797 Sinuano Noche 12 de septiembre de 2025 8175 Sinuano Día 11 de septiembre de 2025 2543 Sinuano Noche 11 de septiembre de 2025 2759 Sinuano Día 10 de septiembre de 2025 3797 Sinuano Noche 10 de septiembre de 2025 4004

Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

El proceso para reclamar un premio en el sorteo Sinuano Día está determinado por el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, el jugador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos tres elementos son indispensables para validar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos mencionados anteriormente, se requiere el diligenciamiento del formato SIPLAFT, que corresponde al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este documento se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, cuya fecha de expedición no debe superar los 30 días. Esta certificación es necesaria para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un plazo máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador del sorteo.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL