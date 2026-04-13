Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 10 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Día, uno de los sorteos de chance más arraigados en la cultura de los juegos de azar en Colombia, ha cumplido con su cita diaria este lunes 13 de abril. Este juego, que goza de una popularidad masiva especialmente en la región Caribe, sigue consolidándose como el favorito de miles de ciudadanos que buscan transformar una pequeña inversión en un alivio financiero o un capital para sus proyectos personales.



Números ganadores del Sinuano Día del 13 de abril

A continuación, presentamos los resultados oficiales de la jornada:

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Número Ganador Sinuano Día:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

(Nota en desarrollo: El número será actualizado una vez se emita el resultado oficial)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta participar?

El funcionamiento del Sinuano Día es sencillo, lo que explica su éxito sostenido. Los apostadores deben seleccionar un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

La flexibilidad es una de sus mayores virtudes, ya que el valor de la apuesta lo define el jugador. Generalmente, se puede participar desde los $500 o $1.000 pesos, hasta montos superiores que dependen de la capacidad del apostador y de los topes permitidos en los puntos de venta autorizados como SuperGIROS o Record.



El sorteo "Día" se realiza de lunes a domingo, incluyendo días festivos, a las 2:30 p. m. (hora colombiana). Para quienes prefieren seguir la emoción en directo, la transmisión se realiza a través del canal regional Telecaribe. Asimismo, los resultados se publican minutos después en redes sociales oficiales y portales de noticias especializados en loterías.



Plan de premios del Sinuano Día

El Sinuano se rige por la normativa del chance en Colombia, ofreciendo diversos niveles de premiación según el número de aciertos:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras: Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. Dos cifras: Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. Una cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

Paga 5 veces lo apostado. Quinta balota: Modalidad que ofrece incentivos adicionales según la dinámica vigente del concesionario.

¿Qué hacer si es el ganador?

Si su número coincide con el resultado oficial, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:

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Verificación: Confirme su tiquete en un punto de venta oficial. Documentación: Presente el tiquete original (sin tachaduras) y su cédula de ciudadanía original. Montos: Los premios menores (normalmente hasta $2.513.952 o 48 UVT en 2026) se pueden cobrar en los puntos de venta. Para premios mayores, deberá dirigirse a las oficinas principales del concesionario y, en ocasiones, presentar un certificado bancario y diligenciar el formato SIPLAFT. Recuerde que los premios mayores a 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20%.

El nombre del sorteo rinde homenaje al Valle del Río Sinú, en el departamento de Córdoba, zona donde nació esta tradición. Desde sus inicios, se diseñó para ser un juego cercano a la gente, con sorteos rápidos que permitieran a los trabajadores del Caribe tener resultados en la misma tarde. Con los años, su transparencia y la puntualidad en los pagos lo expandieron a todo el territorio nacional, convirtiéndose hoy en un referente de confianza en el sector de las apuestas permanentes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.