Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 19 de diciembre de 2025: números ganadores

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos predilectos en la región Caribe y en todo el territorio nacional. Este viernes, 19 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos consultan los tableros oficiales con la esperanza de haber acertado a la combinación que les permita reclamar los atractivos premios de esta modalidad de chance.
Es importante recordar que este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado , mientras que los domingos y días festivos su horario se traslada a la 1:00 p. m..
Para ganar en el Sinuano Día, la apuesta debe coincidir con precisión milimétrica en el orden y la modalidad elegida. Aunque existen diversas formas de jugar, los resultados se desglosan generalmente así:
Si la suerte estuvo de su lado hoy, 19 de diciembre, la empresa operadora exige el cumplimiento de varios protocolos de seguridad para desembolsar el premio:
Si no logró el resultado esperado con el Sinuano, la jornada de hoy ofrece otras alternativas en diferentes horarios:
Recuerde que todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes en Colombia, por lo que el monto final recibido podría variar según la normativa de ley.
|Sinuano Día
|16 diciembre 2025
|1383
|Sinuano Noche
|16 diciembre 2025
|1403
|Sinuano Día
|15 diciembre 2025
|0703
|Sinuano Noche
|15 diciembre 2025
|9359
|Sinuano Día
|14 diciembre 2025
|7212
|Sinuano Noche
|14 diciembre 2025
|1600
|Sinuano Día
|13 diciembre 2025
|9737
|Sinuano Noche
|13 diciembre 2025
|7682
|Sinuano Día
|12 diciembre 2025
|6926
|Sinuano Noche
|12 diciembre 2025
|1147
|Sinuano Día
|11 diciembre 2025
|9526
|Sinuano Noche
|11 diciembre 2025
|4092
|Sinuano Día
|10 diciembre 2025
|8678
|Sinuano Noche
|10 diciembre 2025
|7017
|Sinuano Día
|09 diciembre 2025
|4531
|Sinuano Noche
|09 diciembre 2025
|7285
|Sinuano Día
|08 diciembre 2025
|1497
|Sinuano Noche
|08 diciembre 2025
|2327
|Sinuano Día
|07 diciembre 2025
|9322
|Sinuano Noche
|07 diciembre 2025
|0647
|Sinuano Día
|06 diciembre 2025
|1215
|Sinuano Noche
|06 diciembre 2025
|0001
|Sinuano Día
|05 diciembre 2025
|6552
|Sinuano Noche
|05 diciembre 2025
|1953
|Sinuano Día
|04 diciembre 2025
|8970
|Sinuano Noche
|04 diciembre 2025
|8767
|Sinuano Día
|03 diciembre 2025
|1996
|Sinuano Noche
|03 diciembre 2025
|5982
|Sinuano Día
|02 diciembre 2025
|0831
|Sinuano Noche
|02 diciembre 2025
|5199
|Sinuano Día
|01 diciembre 2025
|3114
|Sinuano Noche
|01 diciembre 2025
|8137
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL