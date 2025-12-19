Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 19 de diciembre de 2025: números ganadores

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos predilectos en la región Caribe y en todo el territorio nacional. Este viernes, 19 de diciembre de 2025, miles de ciudadanos consultan los tableros oficiales con la esperanza de haber acertado a la combinación que les permita reclamar los atractivos premios de esta modalidad de chance.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Es importante recordar que este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado , mientras que los domingos y días festivos su horario se traslada a la 1:00 p. m..



Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 19 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 3604

3604 Quinta cifra: 4

¿Cómo verificar si es ganador?

Para ganar en el Sinuano Día, la apuesta debe coincidir con precisión milimétrica en el orden y la modalidad elegida. Aunque existen diversas formas de jugar, los resultados se desglosan generalmente así:



Combinación completa: Los cuatro números exactos en su orden de salida.

Los cuatro números exactos en su orden de salida. Aciertos parciales: También se generan pagos para quienes aciertan las tres últimas cifras, las dos últimas ("pata") o incluso el último número ("uña").

Requisitos indispensables para reclamar el dinero

Si la suerte estuvo de su lado hoy, 19 de diciembre, la empresa operadora exige el cumplimiento de varios protocolos de seguridad para desembolsar el premio:



Documento físico: es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmiendas ni tachaduras que comprometan su validez.

es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmiendas ni tachaduras que comprometan su validez. Identificación: el cobro debe realizarlo personalmente un ciudadano mayor de edad.

el cobro debe realizarlo personalmente un ciudadano mayor de edad. Respaldo del tiquete: asegúrese de diligenciar la información solicitada en el reverso del boleto antes de presentarlo.

asegúrese de diligenciar la información solicitada en el reverso del boleto antes de presentarlo. Puntos autorizados: los premios que igualen o superen los $100.000 deben gestionarse exclusivamente en las sedes oficiales para garantizar la transparencia del proceso.

Otros sorteos para tener en cuenta hoy

Si no logró el resultado esperado con el Sinuano, la jornada de hoy ofrece otras alternativas en diferentes horarios:

Jornada de la tarde: Puede seguir los resultados del Chontico Día (1:00 p. m.), el Pijao de Oro (2:00 p. m.) o el Super Astro Sol (2:30 p. m.).

Puede seguir los resultados del (1:00 p. m.), el (2:00 p. m.) o el (2:30 p. m.). Jornada de la noche: Para el cierre del día, destacan el Sinuano Noche y Super Astro Luna, ambos programados para las 10:30 p. m..

Recuerde que todos los premios están sujetos a las retenciones fiscales vigentes en Colombia, por lo que el monto final recibido podría variar según la normativa de ley.



Últimos resultados de Sinuano

Sinuano Día 16 diciembre 2025 1383 Sinuano Noche 16 diciembre 2025 1403 Sinuano Día 15 diciembre 2025 0703 Sinuano Noche 15 diciembre 2025 9359 Sinuano Día 14 diciembre 2025 7212 Sinuano Noche 14 diciembre 2025 1600 Sinuano Día 13 diciembre 2025 9737 Sinuano Noche 13 diciembre 2025 7682 Sinuano Día 12 diciembre 2025 6926 Sinuano Noche 12 diciembre 2025 1147 Sinuano Día 11 diciembre 2025 9526 Sinuano Noche 11 diciembre 2025 4092 Sinuano Día 10 diciembre 2025 8678 Sinuano Noche 10 diciembre 2025 7017 Sinuano Día 09 diciembre 2025 4531 Sinuano Noche 09 diciembre 2025 7285 Sinuano Día 08 diciembre 2025 1497 Sinuano Noche 08 diciembre 2025 2327 Sinuano Día 07 diciembre 2025 9322 Sinuano Noche 07 diciembre 2025 0647 Sinuano Día 06 diciembre 2025 1215 Sinuano Noche 06 diciembre 2025 0001 Sinuano Día 05 diciembre 2025 6552 Sinuano Noche 05 diciembre 2025 1953 Sinuano Día 04 diciembre 2025 8970 Sinuano Noche 04 diciembre 2025 8767 Sinuano Día 03 diciembre 2025 1996 Sinuano Noche 03 diciembre 2025 5982 Sinuano Día 02 diciembre 2025 0831 Sinuano Noche 02 diciembre 2025 5199 Sinuano Día 01 diciembre 2025 3114 Sinuano Noche 01 diciembre 2025 8137

Otros juegos de azar en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL