En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
SELECCIÓN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
IVÁN CEPEDA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Baloto y Revancha hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Resultados de Baloto y Revancha hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Las autoridades y el operador del juego recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o información incorrecta

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de jun, 2026
Comparta en:
Baloto
Foto: Baloto / Freepik

Se juega nueva edición de Baloto y Revancha este miércoles 17 de junio de 2026. Como ocurre en cada jornada de sorteo, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación elegida coincide con los números favorecidos y así acceder a alguno de los premios disponibles.

El sorteo se realiza en horario nocturno y cuenta con los mecanismos de supervisión y control establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez finaliza la extracción oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para consulta de todos los jugadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Baloto continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del país debido a sus millonarios acumulados y a la posibilidad de participar simultáneamente en el sorteo principal y en la modalidad Revancha.

Últimas Noticias

Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 15 de octubre: números ganadores
ECONOMÍA

Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre: los números ganadores
ECONOMÍA

Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Resultados de Baloto y Revancha del 17 de junio de 2026

Tras la validación oficial del sorteo, estos son los números correspondientes al Baloto:

  • Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX
  • Superbalota: XX

El valor acumulado para esta jornada corresponde al monto anunciado oficialmente por el operador antes de la realización del sorteo.

Por su parte, estos son los resultados del sorteo Revancha:

  • Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX
  • Superbalota: XX

Los participantes que activaron esta modalidad pueden revisar si su combinación resulta favorecida en este segundo sorteo independiente.

¿Cómo se juega Baloto?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. El objetivo principal consiste en acertar la totalidad de los números sorteados para obtener el premio mayor.

Publicidad

Los apostadores también tienen la posibilidad de agregar la opción Revancha, que utiliza la misma combinación elegida para participar automáticamente en un segundo sorteo con un acumulado independiente.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y mediante las plataformas habilitadas por el operador oficial.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este constituye el documento indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

  • Presentar el tiquete original.
  • Documento de identidad vigente.
  • Cumplir con los procedimientos establecidos por el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales directamente con la entidad operadora.

Recomendaciones para verificar los resultados

Las autoridades y el operador del juego recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o información incorrecta.

Asimismo, aconsejan revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante de apuesta y conservar el documento hasta confirmar los resultados oficiales.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad