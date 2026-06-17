Resultados de Baloto y Revancha hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Se juega nueva edición de Baloto y Revancha este miércoles 17 de junio de 2026. Como ocurre en cada jornada de sorteo, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación elegida coincide con los números favorecidos y así acceder a alguno de los premios disponibles.



El sorteo se realiza en horario nocturno y cuenta con los mecanismos de supervisión y control establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez finaliza la extracción oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para consulta de todos los jugadores.

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Baloto continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del país debido a sus millonarios acumulados y a la posibilidad de participar simultáneamente en el sorteo principal y en la modalidad Revancha.

Resultados de Baloto y Revancha del 17 de junio de 2026

Tras la validación oficial del sorteo, estos son los números correspondientes al Baloto:



Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

El valor acumulado para esta jornada corresponde al monto anunciado oficialmente por el operador antes de la realización del sorteo.



Por su parte, estos son los resultados del sorteo Revancha:



Números ganadores: XX - XX - XX - XX - XX

XX - XX - XX - XX - XX Superbalota: XX

Los participantes que activaron esta modalidad pueden revisar si su combinación resulta favorecida en este segundo sorteo independiente.



¿Cómo se juega Baloto?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. El objetivo principal consiste en acertar la totalidad de los números sorteados para obtener el premio mayor.

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Los apostadores también tienen la posibilidad de agregar la opción Revancha, que utiliza la misma combinación elegida para participar automáticamente en un segundo sorteo con un acumulado independiente.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y mediante las plataformas habilitadas por el operador oficial.

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¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este constituye el documento indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los procedimientos establecidos por el operador para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales directamente con la entidad operadora.

Recomendaciones para verificar los resultados

Las autoridades y el operador del juego recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o información incorrecta.

Asimismo, aconsejan revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante de apuesta y conservar el documento hasta confirmar los resultados oficiales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co