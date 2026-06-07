Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, domingo 7 de junio de 2026: números ganadores

Miles de colombianos consultan este domingo 7 de junio de 2026 los resultados más recientes de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país gracias a su modalidad, que combina una cifra de cuatro números con uno de los doce signos zodiacales.



Resultados Super Astro Luna del 7 de junio de 2026

Número ganador: 2020

2020 Signo zodiacal: Escorpión

Los resultados oficiales son divulgados a través de los operadores autorizados y plataformas habilitadas para la consulta de los sorteos en Colombia.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

Super Astro Luna es un juego en el que los participantes deben seleccionar:

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Un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Un signo zodiacal entre las doce opciones disponibles.

Los signos habilitados son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Los jugadores pueden escoger manualmente su combinación o permitir que el sistema la genere de manera automática.



¿Cuánto cuesta jugar?

El valor de las apuestas permite la participación de jugadores con diferentes presupuestos:

Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por formulario, antes de IVA.

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados y en plataformas digitales habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.



Plan de premios de Super Astro Luna

Uno de los principales atractivos del juego es su esquema de pagos, que recompensa diferentes niveles de acierto. Entre las categorías más importantes se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal acertados: paga 42.000 veces lo apostado.

paga 42.000 veces lo apostado. Tres cifras y signo zodiacal acertados: paga 1.000 veces la apuesta.

paga 1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo zodiacal acertados: paga 100 veces el valor jugado.

El monto final del premio dependerá de la cantidad apostada y de la categoría acertada.

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Horarios del sorteo

Super Astro Luna se realiza todos los días en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: 10:50 p. m.

10:50 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después de finalizar la transmisión oficial.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para reclamar el premio. Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Certificaciones bancarias cuando sean solicitadas por el operador.

Premios menores

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse directamente en puntos autorizados.



Premios mayores

Los montos más elevados deben tramitarse ante el operador correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos contemplados por la legislación colombiana.

Recomendaciones para los apostadores

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante canales oficiales y revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta.

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También aconsejan no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de prevenir posibles fraudes o intentos de suplantación.

Recuerde conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar el resultado del sorteo y, en caso de resultar ganador, iniciar oportunamente el proceso de reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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