Resultados Super Astro Luna último sorteo hoy, jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

Como es habitual, este jueves 7 de mayo de 2026 se juega una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más reconocidos en el país y que diariamente reúne a miles de participantes que esperan acertar la combinación ganadora.



Este sorteo mantiene su popularidad gracias a una dinámica que mezcla números y signos zodiacales, una característica que lo diferencia de otros juegos de chance y que ha logrado captar el interés de jugadores en distintas regiones de Colombia. Como ocurre en cada jornada, los resultados son esperados con expectativa por quienes siguen en tiempo real la transmisión oficial.



Resultados Super Astro Luna hoy, 7 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados, con el fin de evitar información errónea o posibles fraudes.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

El funcionamiento del Super Astro Luna es sencillo y accesible para los jugadores. Cada participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo con uno de los doce signos zodiacales disponibles.

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Además, los usuarios pueden seleccionar el valor de su apuesta según sus preferencias y presupuesto. También existe una modalidad automática en la que el sistema asigna al azar tanto el número como el signo zodiacal.

Esta combinación entre cifras y astrología ha permitido que el juego conserve una amplia comunidad de participantes y se mantenga como una de las modalidades de chance más llamativas en Colombia.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días en horario nocturno y puede seguirse a través de canales oficiales y plataformas digitales autorizadas.



Los horarios establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Gracias a estas transmisiones, los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real y verificar rápidamente si resultaron ganadores.



Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios del Super Astro Luna depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal seleccionados por el jugador.



Las principales categorías de pago incluyen:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo: hasta 100 veces lo jugado.

Este sistema permite múltiples posibilidades de ganar y mantiene el atractivo del juego entre quienes participan diariamente.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

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Asimismo, los participantes deben presentar un documento de identidad y validar previamente los resultados a través de medios oficiales antes de iniciar el proceso de cobro.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren procesos adicionales y validaciones en oficinas principales. Además, los premios superiores al monto definido por la ley están sujetos a retenciones por concepto de ganancia ocasional.

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Con una nueva jornada en curso, el Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar favoritos de los colombianos, manteniendo viva cada noche la ilusión de acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co