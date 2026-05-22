Resultados Super Astro Sol hoy, viernes 22 de mayo de 2026: números ganadores

El Super Astro Sol continúa siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su modalidad, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal. Cada tarde, miles de jugadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora del día.



Resultados Super Astro Sol hoy, viernes 22 de mayo de 2026

Número ganador: 1952

Signo zodiacal: Tauro

La transmisión oficial del sorteo se realiza todos los días a las 4:00 de la tarde a través de canales autorizados. Una vez finaliza el juego, los resultados son publicados en plataformas oficiales y medios especializados.

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¿Cómo se juega Super Astro Sol?

Para participar en Super Astro Sol, el jugador debe:

Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

Definir el valor de la apuesta.

También existe la modalidad automática, en la que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.



Horario del sorteo

El Super Astro Sol se juega en el siguiente horario:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Plan de premios

El juego ofrece diferentes modalidades de pago dependiendo del nivel de acierto:

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4 cifras + signo zodiacal: paga hasta 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

El valor final entregado al ganador puede estar sujeto a impuestos y retenciones establecidos por la normativa colombiana vigente.

¿Cómo reclamar el premio?

Para reclamar un premio es indispensable:

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Presentar el tiquete original en buen estado.

Verificar que no tenga tachones ni enmendaduras.

Presentar documento de identidad.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren documentación adicional y procesos de validación según el monto obtenido.

Las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta completar el proceso de pago.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.