En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Sol último sorteo lunes 22 de diciembre de 2025: los números ganadores

Resultados Super Astro Sol último sorteo lunes 22 de diciembre de 2025: los números ganadores

De lunes a sábado a las 4 de la tarde juega el Super Astro Sol. Recuerde que su boleto debe estar libre de tachones y enmendaduras. Conozca EN VIVO los resultados de este lunes.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Super Astro Sol 15 de noviembre de 2025: cuáles son los números ganadores
Super Astro Sol 15 de noviembre de 2025: cuáles son los números ganadores -
Super Astro - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad