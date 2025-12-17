Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 17 de diciembre de 2025: números ganadores

Este miércoles, 17 de diciembre de 2025, se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de El Sinuano Día. Puede seguir la transmisión en vivo a través de diferentes canales autorizados. Recuerde que su boleto o tiquete no debe tener tachones o enmendaduras, de lo contrario no podrá reclamar el premio en caso de salir ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 17 de diciembre de 2025

Número ganador de cuatro cifras: 4186

Quinta cifra: 5

El sorteo del Sinuano Día se realiza con un sistema de baloteras certificado, bajo la mirada de un notario y con delegados autorizados presentes para garantizar que todo sea correcto. Cada paso se transmite en vivo por los canales oficiales, mostrando el proceso completo en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 16 diciembre 2025 1383 Sinuano Noche 16 diciembre 2025 1403 Sinuano Día 15 diciembre 2025 0703 Sinuano Noche 15 diciembre 2025 9359 Sinuano Día 14 diciembre 2025 7212 Sinuano Noche 14 diciembre 2025 1600 Sinuano Día 13 diciembre 2025 9737 Sinuano Noche 13 diciembre 2025 7682 Sinuano Día 12 diciembre 2025 6926 Sinuano Noche 12 diciembre 2025 1147 Sinuano Día 11 diciembre 2025 9526 Sinuano Noche 11 diciembre 2025 4092 Sinuano Día 10 diciembre 2025 8678 Sinuano Noche 10 diciembre 2025 7017 Sinuano Día 09 diciembre 2025 4531 Sinuano Noche 09 diciembre 2025 7285 Sinuano Día 08 diciembre 2025 1497 Sinuano Noche 08 diciembre 2025 2327 Sinuano Día 07 diciembre 2025 9322 Sinuano Noche 07 diciembre 2025 0647 Sinuano Día 06 diciembre 2025 1215 Sinuano Noche 06 diciembre 2025 0001 Sinuano Día 05 diciembre 2025 6552 Sinuano Noche 05 diciembre 2025 1953 Sinuano Día 04 diciembre 2025 8970 Sinuano Noche 04 diciembre 2025 8767 Sinuano Día 03 diciembre 2025 1996 Sinuano Noche 03 diciembre 2025 5982 Sinuano Día 02 diciembre 2025 0831 Sinuano Noche 02 diciembre 2025 5199 Sinuano Día 01 diciembre 2025 3114 Sinuano Noche 01 diciembre 2025 8137

¿Cómo se juega Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.

Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.



Modalidades de apuesta en el Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.



Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Día

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:



Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Día varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para montos inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten verificar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.



Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.



Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL