Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 24 de febrero de 2026: números ganadores

Este martes, 24 de febrero de 2026, continúa el sorteo El Sinuano Día. La jornada se realiza todos los días, incluidos los festivos, a las 2:30 de la tarde. La transmisión oficial está disponible en YouTube a través de los canales autorizados, donde se publica el resultado al cierre del sorteo.

Al verificar el número ganador, es necesario registrarlo tal como aparece en la pantalla. Cada dígito forma parte del resultado oficial y no debe omitirse ni modificarse. Si el sorteo incluye una quinta cifra, esta debe anotarse también. Registrar el número con precisión evita confusiones y permite confirmar la combinación en caso de acierto.



Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 24 de febrero de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 1591

: Quinta cifra: 0

El sorteo de El Sinuano Día se desarrolla con el uso de baloteras y bajo un protocolo previamente establecido. En cada jornada participan un notario y delegados autorizados, quienes se encargan de supervisar y certificar cada etapa del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, permitiendo observar todo el proceso, desde la apertura del acto hasta la extracción y verificación del número ganador, garantizando así transparencia y trazabilidad en cada sorteo.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 23 febrero 2026 1424 Sinuano Noche 23 febrero 2026 5057 Sinuano Día 22 febrero 2026 2575 Sinuano Noche 22 febrero 2026 8463 Sinuano Día 21 febrero 2026 1742 Sinuano Noche 21 febrero 2026 1829 Sinuano Día 20 febrero 2026 4309 Sinuano Noche 20 febrero 2026 5778 Sinuano Día 19 febrero 2026 3680 Sinuano Noche 19 febrero 2026 2190 Sinuano Día 18 febrero 2026 7265 Sinuano Noche 18 febrero 2026 8751 Sinuano Día 17 febrero 2026 8269 Sinuano Noche 17 febrero 2026 2654 Sinuano Día 16 febrero 2026 7897 Sinuano Noche 16 febrero 2026 7340 Sinuano Día 15 febrero 2026 4162 Sinuano Noche 15 febrero 2026 2111 Sinuano Día 14 febrero 2026 6608 Sinuano Noche 14 febrero 2026 7743 Sinuano Día 13 febrero 2026 2611 Sinuano Noche 13 febrero 2026 4695 Sinuano Día 12 febrero 2026 4684 Sinuano Noche 12 febrero 2026 8971 Sinuano Día 11 febrero 2026 3423 Sinuano Noche 11 febrero 2026 7643 Sinuano Día 10 febrero 2026 7330 Sinuano Noche 10 febrero 2026 3792 Sinuano Día 09 febrero 2026 6800 Sinuano Noche 09 febrero 2026 4272 Sinuano Día 08 febrero 2026 7642 Sinuano Noche 08 febrero 2026 4137 Sinuano Día 07 febrero 2026 5852 Sinuano Noche 07 febrero 2026 2588 Sinuano Día 06 febrero 2026 8866 Sinuano Noche 06 febrero 2026 4912 Sinuano Día 05 febrero 2026 2996 Sinuano Noche 05 febrero 2026 3507 Sinuano Día 04 febrero 2026 4195 Sinuano Noche 04 febrero 2026 5021 Sinuano Día 03 febrero 2026 9230 Sinuano Noche 03 febrero 2026 6253 Sinuano Día 02 febrero 2026 7063 Sinuano Noche 02 febrero 2026 9408 Sinuano Día 01 febrero 2026 0905 Sinuano Noche 01 febrero 2026 3371

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL