DIANA OSPINA
DIANA OSPINA
ALIAS EL MENCHO
BANCOLOMBIA
WILLIE COLÓN
LUIS DÍAZ

Empresa a la que está adscrito taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina se pronunció

Empresa a la que está adscrito taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina se pronunció

Los dos vehículos involucrados en el hecho son propiedad de la misma persona, pero están matriculados con compañías distintas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de feb, 2026
Empresa a la que está adscrito taxi en el que fue secuestrada Diana Ospina se pronunció
@transportes, la empresa de taxis a la que pertenece uno de los taxis involucrados en el secuestro de Diana Ospina en la localidad de Chapinero, en Bogotá, se pronunció sobre este caso.

En dicha compañía está matriculado el vehículo cuyas placas terminan en 170 y que fue el abordó la víctima en la madrugada del domingo 22 de febrero. Lo tomó en la calle luego de que el servicio que había pedido por aplicación le cancelara.

En imágenes conocidas por Noticias Caracol, se ve cuando Diana Ospina llega a su casa. Detrás del taxi aparece otro vehículo de servicio público y de él descienden dos hombres que corren hacia donde está la mujer, que no alcanza a bajarse del carro cuando es retenida.

Cabe resaltar que los dos taxis pertenecen a la misma persona, pero no están matriculados con la misma empresa.

Noticia en desarrollo.

