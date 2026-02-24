Pagarán $400.000 o más a casi 88 mil jóvenes en Colombia desde este 25 de febrero

Los pagos de Renta Joven comienzan este 25 de febrero de 2026, según confirmó el Departamento para la Prosperidad Social. El ciclo corresponde a compromisos del segundo semestre de 2025 y del primer semestre del mismo año, y cubrirá a 87.963 jóvenes bancarizados que recibirán la transferencia directamente en sus cuentas financieras. Este proceso marca el inicio operativo del programa en 2026 y da continuidad a un esquema de apoyo que se ha mantenido activo durante los últimos años.

¿De cuánto es el pago de Renta Joven?

Prosperidad Social informó que, para esta entrega, se destinan más de 35.276 millones de pesos, monto que se distribuye entre estudiantes de instituciones de educación superior y aprendices del Sena que tenían incentivos pendientes por matrícula, permanencia, excelencia o ciclos atrasados del año anterior. La entidad confirmó que los desembolsos se realizarán bajo un calendario escalonado definido por el último dígito del documento de identidad, con el fin de organizar la dispersión y garantizar que los recursos lleguen de manera ordenada.

La transferencia comenzará con quienes tienen documentos terminados en 1, 2 y 3, quienes recibirán el pago desde el mismo 25 de febrero. Posteriormente seguirán aquellos con documentos terminados en 4, 5 y 6, correspondientes al 26 de febrero. Finalmente, el 27 de febrero será el turno para documentos terminados en 7, 8, 9 y 0, completando el cronograma previsto para esta entrega. Los pagos, que serán mínimo de $400.000 por ciclo, llegarán automáticamente a las cuentas registradas sin necesidad de adelantar trámites adicionales.



El grupo mayoritario de beneficiarios corresponde a 86.492 estudiantes de 73 instituciones de educación superior, quienes recibirán los recursos asociados a matrícula del segundo semestre de 2025. A estos se suman estudiantes de tres instituciones adicionales, que recibirán los apoyos por permanencia y excelencia pendientes del primer semestre del mismo año. También se incluyen 1.471 aprendices del Sena, para quienes esta transferencia cubre pagos correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025.



El programa mantiene dos modalidades de entrega: abono a cuenta y giro. En esta oportunidad, el proceso inicia exclusivamente con la modalidad bancarizada. Para quienes reciben por giro, Prosperidad Social indicó que la fecha aún no está definida, debido a que se espera la entrada en operación del nuevo operador encargado de realizar esta tarea. La fecha exacta será anunciada a través de los canales oficiales. La entidad recordó que el pago por giro se habilita únicamente después de completar validaciones de identidad y confirmar que no existen novedades de cuenta o inconsistencias en el producto financiero del beneficiario.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL