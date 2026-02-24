Precio del dólar hoy 24 de febrero de 2026 en Colombia: así está la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia para este martes 24 de febrero de 2026 se ubica en $3.697,36, según la Tasa Representativa del Mercado certificada para la jornada. Este valor confirma un incremento de $6,02 frente al cierre del lunes 23 de febrero, cuando la TRM estaba en $3.691,34, un ajuste equivalente a una variación diaria de 0,16%.

La TRM del 23 de febrero cerró en $3.691,34, nivel que ya había mostrado un retroceso de $4,38 frente al viernes 20 de febrero, cuando se registró una TRM de $3.695,72, lo que representó una variación de -0,12%. El comportamiento del lunes había marcado estabilidad frente a jornadas previas, con un mercado que avanzó desde una apertura elevada cercana a los $3.715, pero con un cierre que regresó al rango de los $3.691 después de ajustes propios del inicio de semana.



Con la lectura conjunta de ambas jornadas, el dólar acumula entre lunes y martes una recuperación de $6,02, retomando el nivel de los $3.697 que no alcanzaba desde hace varios días. Desde el inicio de 2026, la TRM ha mostrado una disminución acumulada. El año comenzó con un valor de $3.757,08 el 1 de enero, y con la cifra de hoy, el precio se ha reducido $59,72, lo que corresponde a una variación de -1,59% en lo que va corrido del año.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.600 $3.700 Medellín $3.490 $3.640 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.600 $3.640 Pereira $3.730 $3.800

El euro sube a causa de la incertidumbre por la política comercial de Trump

El euro subió y recuperó los 1,18 dólares debido a que la incertidumbre sobre la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, es negativa para el dólar. El euro se cambiaba hacia las 16.15 horas GMT a 1,1795 dólares, frente a los 1,1758 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1784 dólares. La confianza empresarial subió en febrero en Alemania porque la economía alemana muestra los primeros signos de recuperación con el empuje de la industria y los servicios, según el Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo). El índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania subió en febrero hasta 88,6 puntos, desde los 87,6 puntos de enero, pero el euro apenas se movió.

La atención de los mercados se centra en el anuncio de Trump un nuevo arancel global del 15 % a las importaciones después de que el Tribunal Supremo dijera que casi todos los aranceles adoptados en los últimos diez meses por la Casa Blanca son ilegales. La Administración Trump podría presionar ahora más para debilitar al dólar e impulsar las exportaciones, según algunos analistas.

Los aranceles de EEUU son una fuente importante de financiación de los planes de expansión presupuestaria del Gobierno de Trump, considera la analista de Commerzbank Thu Lan Nguyen. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1775 y 1,1833 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL