Bancolombia emitió nuevo comunicado sobre el estado de sus servicios este 24 de febrero

En la madrugada de este martes 24 de febrero de 2026, Bancolombia informó que todos sus servicios ya se encuentran disponibles, luego de más de un día de afectaciones que impactaron a millones de usuarios en todo el país. En un breve pero contundente comunicado publicado hacia las 5:50 a. m., la entidad aseguró que “los ajustes que hicimos funcionaron y ya puedes usar todos nuestros servicios”, además de reiterar que evaluará cada caso afectado para realizar devoluciones cuando corresponda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El mensaje llega después de una de las fallas operativas más prolongadas de los últimos años, un incidente que dejó fuera de funcionamiento canales digitales, cajeros electrónicos e incluso algunos servicios presenciales. Esta situación, que comenzó en la madrugada del domingo 22 de febrero, obligó al banco a ejecutar un proceso acelerado de estabilización y ajustes tecnológicos. Según la misma entidad, la caída se originó en un mantenimiento programado que no salió como se esperaba, afectando un componente técnico suministrado por un proveedor externo.



Fallas en Bancolombia duraron más de 24 horas

Durante el domingo y la mayor parte del lunes, los usuarios no pudieron acceder a la aplicación móvil, realizar transferencias, pagar en comercios ni usar los cajeros automáticos. Las quejas se multiplicaron en redes sociales, mientras el banco comunicaba de manera progresiva los avances en los trabajos de restablecimiento. Inicialmente, hacia la noche del 23 de febrero, Bancolombia anunció que algunos servicios esenciales habían sido reactivados, como el uso de tarjetas débito y crédito y los retiros en cajeros.



No obstante, los canales digitales continuaban con fallas significativas, razón por la cual la entidad decidió apagar completamente todos los servicios para iniciar un proceso integral de estabilización. Esta decisión fue explicada en un comunicado divulgado horas antes del mensaje definitivo de recuperación: "Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti".



"Tu dinero está seguro": Bancolombia

En medio de la avalancha de quejas y la desinformación que circuló en redes sociales, Bancolombia aclaró reiteradamente que no se trataba de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El banco insistió en que los recursos e información de los usuarios estaban protegidos. La aclaración era clave, pues muchos clientes temían por la integridad de sus datos financieros y la posible pérdida de dinero debido a transacciones interrumpidas.



En su comunicado definitivo de la mañana del 24 de febrero, el banco aseguró que revisará caso por caso y que devolverá los valores correspondientes a quienes hayan resultado afectados durante la interrupción.

👉 Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles.



Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti.… — Bancolombia (@Bancolombia) February 24, 2026

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL