Nuevo pasaporte colombiano 2026: confirman fecha de lanzamiento y el precio para tramitarlo

El Gobierno nacional presentó en la noche del 23 de febrero el nuevo pasaporte que comenzará a expedirse a partir del mes de abril y que será elaborado directamente por el Estado. Durante el anuncio, el presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente a la firma Thomas Greg and Sons, que actualmente fabrica el documento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El mandatario informó que la Casa de la Moneda de Portugal elaborará inicialmente las libretas, las cuales serán enviadas a Colombia para que la Imprenta Nacional personalice cada pasaporte con los datos de los usuarios en una fase de transición que inicia el primero de abril de este año. La canciller Rosa Villavicencio entregó al mandatario el primer ejemplar de la nueva libreta internacional.



¿Cuándo sale el nuevo pasaporte de Colombia?

La expedición del nuevo pasaporte se realizará de forma progresiva. No habrá reemplazo inmediato ni masivo del documento vigente. Las personas podrán seguir usando su pasaporte actual hasta la fecha de vencimiento registrada en él, sin restricciones para viajar ni para realizar trámites migratorios. Esta aclaración fue reiterada por la Cancillería. A partir del 1 de abril de 2026, recibirán el nuevo pasaporte quienes:



Tramiten el documento por primera vez. Tengan el pasaporte vencido. Deban renovarlo por pérdida, deterioro o falta de hojas.

Esto significa que el cambio se llevará a cabo conforme cada persona realice su trámite habitual. No se exigirá renovar el documento antes de tiempo. El nuevo pasaporte incorpora un conjunto de medidas de seguridad y cambios gráficos. La información confirmada por las fuentes revisadas detalla los siguientes elementos:



Carátula con redistribución del texto institucional.

Ilustraciones internas basadas en elementos culturales y naturales del país, como imágenes asociadas a pueblos, flora, fauna y símbolos reconocidos.

Elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta.

Marca de agua multitonal, microtextos y capas de impresión que buscan reducir riesgos de falsificación.

Validación en línea en tiempo real en procesos migratorios.

Se incluyen imágenes que cambian según el tipo de luz y diseños de protección inspirados en técnicas de seguridad empleadas en documentos de uso internacional. El presidente Petro también dijo que también quedará registrado el himno nacional que podrá ser escuchado con lectores especiales. La Presidencia y la Cancillería han señalado que el nuevo modelo pasó por evaluaciones técnicas internacionales.



¿Cuál es el precio del nuevo pasaporte colombiano 2026?

Noticias Caracol habló con la Cancillería este 24 de febrero para conocer cuáles serán los precios del nuevo pasaporte. La entidad recalcó que el costo del nuevo documento se ajustará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin incrementos adicionales. La Cancillería le confirmó a este noticiero que los precios seguirán siendo los siguientes. Recuerde que el valor de los impuestos departamentales debe consultarse con la Gobernación correspondiente:



Clase de pasaporte Costos en Bogotá Impuesto de timbre Costos fuera de Bogotá Pasaporte Ordinario $111.000 $79.000 $190.000 + impuestos departamentales (i) Pasaporte Ejecutivo $244.000 $79.000 $323.000 + (i) Pasaporte de Emergencia $192.000 N.A. $192.000 + (i)

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, afirmó, durante la presentación del nuevo pasaporte que “el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con la soberanía digital del país mediante la administración y protección directa de los datos de los ciudadanos, garantizando que esta información estratégica permanezca bajo control del Estado y sin intermediarios”.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL