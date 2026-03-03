Dorado Mañana hoy: resultados, números ganadores y quinta cifra de este martes 3 de marzo

Una nueva jornada de sorteos comienza y, con ella, se renuevan las esperanzas para los apostadores de El Dorado Mañana. Este martes 3 de marzo de 2026, el juego se llevará a cabo a las 10:55 a. m., consolidando su tradición como uno de los juegos de azar matutinos preferidos por los colombianos.

Los seguidores y apostadores habituales podrán seguir la transmisión en directo y en tiempo real a través de los canales oficiales de YouTube, donde se revelará la combinación ganadora de hoy.



Resultados previstos para la jornada

A continuación, se detallan los números esperados para el sorteo de esta mañana:



Categoría Resultado Número mayor por jugar Tres últimas cifras por jugar Dos últimas cifras por jugar Quinta cifra por jugar

Requisitos indispensables para reclamar el premio

Para que un ciudadano pueda efectuar el cobro de sus ganancias de manera exitosa, la entidad recuerda que la combinación jugada debe coincidir estrictamente con los números emitidos en el sorteo oficial.

De acuerdo con el reglamento vigente del juego, existen restricciones claras para la validación:



No se validarán boletos que presenten cifras en desorden.

que presenten cifras en desorden. No se aceptarán aciertos parciales que no cumplan con la secuencia exacta establecida en la apuesta original.

Se recomienda a todos los participantes conservar su boleto en buen estado y verificar los resultados a través de los canales autorizados una vez finalizado el sorteo.



Tabla de premios según su apuesta

El Dorado Mañana cuenta con diversas formas de ganar, donde el monto del premio es proporcional a la inversión y al tipo de modalidad elegida:



Modalidad Pago por peso apostado 4 cifras directo 4.500 veces 3 cifras directo 400 veces 4 cifras combinado 208 veces 3 cifras combinado 83 veces 2 cifras (Pata) 50 veces 1 cifra (Uña) 5 veces

¿Cómo realizar el cobro de forma segura?

Si usted resulta ganador este 2 de marzo, debe seguir los protocolos de seguridad y transparencia exigidos por el operador:



Presentación del tiquete: el documento debe ser el original, estar en perfectas condiciones (sin tachaduras) y tener los datos del reverso completos. Identificación: solo se permite el cobro a personas mayores de edad. Montos superiores: si el premio es igual o mayor a $100.000, el trámite debe realizarse en los puntos de atención autorizados para su validación. Premios digitales: para apuestas en plataformas web, existe la opción de transferencia bancaria, previa verificación de los documentos de identidad del titular.

Recuerde que todas las ganancias están sujetas a las retenciones de ley y normativas fiscales vigentes, lo que podría modificar el valor neto que recibirá el ganador.



