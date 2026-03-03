En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Dorado Mañana hoy: resultados, números ganadores y quinta cifra de este martes 3 de marzo

Dorado Mañana hoy: resultados, números ganadores y quinta cifra de este martes 3 de marzo

¿Tuvo suerte? Siga EN VIVO los resultados de este esperado sorteo colombiano para este martes 3 de marzo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 29 de diciembre de 2025: números ganadores
Imagen de referencia de ganadora de El Dorado Mañana.
Dorado Mañana/Archivo

Una nueva jornada de sorteos comienza y, con ella, se renuevan las esperanzas para los apostadores de El Dorado Mañana. Este martes 3 de marzo de 2026, el juego se llevará a cabo a las 10:55 a. m., consolidando su tradición como uno de los juegos de azar matutinos preferidos por los colombianos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Los seguidores y apostadores habituales podrán seguir la transmisión en directo y en tiempo real a través de los canales oficiales de YouTube, donde se revelará la combinación ganadora de hoy.

Resultados previstos para la jornada

A continuación, se detallan los números esperados para el sorteo de esta mañana:

CategoríaResultado
Número mayorpor jugar
Tres últimas cifraspor jugar
Dos últimas cifraspor jugar
Quinta cifrapor jugar

Requisitos indispensables para reclamar el premio

Para que un ciudadano pueda efectuar el cobro de sus ganancias de manera exitosa, la entidad recuerda que la combinación jugada debe coincidir estrictamente con los números emitidos en el sorteo oficial.

Últimas Noticias

  1. Ecopetrol.
    Ecopetrol.
    Colprensa
    ECONOMÍA

    Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presunto incumplimiento de abastecimiento en Nariño

  2. Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 2 de marzo de 2026
    Resultados hoy, lunes 2 de marzo de 2026 -
    Canva - Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto
    ECONOMÍA

    Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 2 de marzo de 2026

De acuerdo con el reglamento vigente del juego, existen restricciones claras para la validación:

  • No se validarán boletos que presenten cifras en desorden.
  • No se aceptarán aciertos parciales que no cumplan con la secuencia exacta establecida en la apuesta original.

Se recomienda a todos los participantes conservar su boleto en buen estado y verificar los resultados a través de los canales autorizados una vez finalizado el sorteo.

Tabla de premios según su apuesta

El Dorado Mañana cuenta con diversas formas de ganar, donde el monto del premio es proporcional a la inversión y al tipo de modalidad elegida:

ModalidadPago por peso apostado
4 cifras directo4.500 veces
3 cifras directo400 veces
4 cifras combinado208 veces
3 cifras combinado83 veces
2 cifras (Pata)50 veces
1 cifra (Uña)5 veces

¿Cómo realizar el cobro de forma segura?

Si usted resulta ganador este 2 de marzo, debe seguir los protocolos de seguridad y transparencia exigidos por el operador:

  1. Presentación del tiquete: el documento debe ser el original, estar en perfectas condiciones (sin tachaduras) y tener los datos del reverso completos.
  2. Identificación: solo se permite el cobro a personas mayores de edad.
  3. Montos superiores: si el premio es igual o mayor a $100.000, el trámite debe realizarse en los puntos de atención autorizados para su validación.
  4. Premios digitales: para apuestas en plataformas web, existe la opción de transferencia bancaria, previa verificación de los documentos de identidad del titular.

Recuerde que todas las ganancias están sujetas a las retenciones de ley y normativas fiscales vigentes, lo que podría modificar el valor neto que recibirá el ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Dorado Mañana

Juegos de Azar

Publicidad

Publicidad

Publicidad