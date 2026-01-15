Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 15 de enero de 2026: números ganadores

Hoy jueves, 15 de enero de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, uno de los chances más seguidos en la costa Caribe. El sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo por YouTube. Noticias Caracol le cuenta los números ganadores con la quinta cifra.

Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 15 de enero de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 0534

: Quinta cifra: 7

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo utilizando baloteras certificadas, bajo la supervisión de un notario y con la presencia de delegados autorizados para garantizar la legalidad del procedimiento. Todo el proceso se transmite en directo a través de los canales oficiales, mostrando cada etapa en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.

Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Número Sinuano Día 14 enero 2026 8123 Sinuano Noche 14 enero 2026 0479 Sinuano Día 13 enero 2026 6538 Sinuano Noche 13 enero 2026 3229 Sinuano Día 12 enero 2026 2632 Sinuano Noche 12 enero 2026 7829 Sinuano Día 11 enero 2026 9242 Sinuano Noche 11 enero 2026 6566 Sinuano Día 10 enero 2026 8271 Sinuano Noche 10 enero 2026 4299 Sinuano Día 09 enero 2026 5395 Sinuano Noche 09 enero 2026 1383 Sinuano Día 08 enero 2026 8994 Sinuano Noche 08 enero 2026 6766 Sinuano Día 07 enero 2026 5462 Sinuano Noche 07 enero 2026 0677 Sinuano Día 06 enero 2026 0037 Sinuano Noche 06 enero 2026 3484 Sinuano Día 05 enero 2026 1667 Sinuano Noche 05 enero 2026 4189 Sinuano Día 04 enero 2026 3577 Sinuano Noche 04 enero 2026 8615 Sinuano Día 03 enero 2026 8099 Sinuano Noche 03 enero 2026 6570 Sinuano Día 02 enero 2026 7544 Sinuano Noche 02 enero 2026 9719

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL