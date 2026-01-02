Resultados Sinuano Día último sorteo del viernes 2 de enero de 2026: números ganadores

Publicidad
Este viernes 2 de enero se lleva a cabo un nuevo sorteo del chance Sinuano Día. Recuerde que se puede seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de YouTube y los demás canales oficiales. Asimismo, tenga en cuenta que su billete no debe tener tachones o enmendaduras, de lo contrario no podrá reclamar el premio si llega a acertar los números ganadores.
El sorteo del Sinuano Día se realiza con un sistema de baloteras certificado, bajo la mirada de un notario y con delegados autorizados presentes para garantizar que todo sea correcto. Cada paso se transmite en vivo por los canales oficiales, mostrando el proceso completo en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.
El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.
Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL