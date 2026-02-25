Precio del dólar hoy 25 de febrero de 2026 en Colombia: subió la TRM y está por encima de $3.700

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 25 de febrero de 2026 se ubicó en $3.703,28, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para la jornada. El registro muestra una variación diaria de $5,92, equivalente a 0,16 %, frente a la cifra del día anterior.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El comportamiento diario refleja un incremento que se suma al avance observado durante los días recientes. La TRM del 24 de febrero había cerrado en $3.697,36, lo que ya representaba un aumento de $6,02 respecto al cierre del lunes 23 de febrero, equivalente también a una variación de 0,16 %. Esta base permite establecer una comparación directa entre ambos días y determinar el ritmo de movimiento en un mercado que continúa registrando oscilaciones contenidas.



La diferencia exacta entre ambos días, equivalente a los $5,92 mencionados, confirma que el dólar mantuvo la misma dirección de variación observada desde el inicio de la semana. Al observar las operaciones del martes y el miércoles, la divisa abrió ambas jornadas con una ligera tendencia alcista. Al mirar la variación acumulada en la semana de referencia, los datos muestran que el dólar ha sumado $11,94, equivalentes a 0,32 % entre el lunes 23 y el miércoles 25 de febrero. Este avance semanal se desprende de la comparación de las cifras oficiales de la TRM para cada jornada: $3.691,34 el lunes, $3.697,36 el martes y $3.703,28 el miércoles. La secuencia confirma una evolución constante y sin cambios bruscos dentro de una tendencia que se ha mantenido en niveles cercanos a los $3.700 durante varios días consecutivos.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.600 $3.700 Medellín $3.490 $3.640 Cali $3.580 $3.700 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.600 $3.640 Pereira $3.730 $3.800

El euro cae por debajo de 1,18 dólares

El euro cayó este martes por debajo de los 1,18 dólares en la medida en que aumentan las apuestas de que la Reserva Federal (Fed) será cautelosa con las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1781 dólares, frente a los 1,1795 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1777 dólares. Hoy ha entrado en vigor en Estados Unidos un arancel global temporal del 10 % a las importaciones de todos los países, excepto lo acordado con México y Canadá. El Parlamento Europeo paralizó la ratificación del acuerdo comercial con EE. UU. hasta que Washington aclare si mantendrá su parte del pacto.

Publicidad

La incertidumbre sobre los aranceles lastra al dólar pero las expectativas de cautela de la Fed con los tipos de interés apoyan su cotización. El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que podría ser apropiado mantener los tipos de interés si el mercado laboral mejora en Estados Unidos, unas declaraciones que apoyaron la cotización del dólar. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1766 y 1,1796 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL