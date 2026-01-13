En vivo
Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Noche último sorteo del 13 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Noche último sorteo del 13 de enero de 2026: números ganadores

Este martes a las 10:30 de la noche se lleva a cabo una nueva edición del chance El Sinuano Noche. Siga EN VIVO los resultados con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de ene, 2026
Sinuano Noche 13 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Sinuano Noche 13 enero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
El Sinuano - Getty Images

Este 13 de enero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, uno de los chances más seguidos en la región del Caribe. A las 10:30 de la noche, las balotas comenzarán a girar y en cuestión de minutos se conocerán las cifras ganadoras en una transmisión en vivo que puede seguir por YouTube.

Resultados Sinuano Noche último sorteo del martes 13 de enero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras: 3229
  • Quinta cifra: 5

Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada. El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales y las plataformas digitales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.

Últimos resultados de El Sinuano

ChanceFechaResultado
Sinuano Día13 enero 20266538
Sinuano Día12 enero 20262632
Sinuano Noche12 enero 20267829
Sinuano Día11 enero 20269242
Sinuano Noche11 enero 20266566
Sinuano Día10 enero 20268271
Sinuano Noche10 enero 20264299
Sinuano Día09 enero 20265395
Sinuano Noche09 enero 20261383
Sinuano Día08 enero 20268994
Sinuano Noche08 enero 20266766
Sinuano Día07 enero 20265462
Sinuano Noche07 enero 20260677
Sinuano Día06 enero 20260037
Sinuano Noche06 enero 20263484
Sinuano Día05 enero 20261667
Sinuano Noche05 enero 20264189
Sinuano Día04 enero 20263577
Sinuano Noche04 enero 20268615
Sinuano Día03 enero 20268099
Sinuano Noche03 enero 20266570
Sinuano Día02 enero 20267544
Sinuano Noche02 enero 20269719
Sinuano Día31 diciembre 20256400
Sinuano Noche31 diciembre 20253473
Sinuano Día30 diciembre 20254480

¿Cómo se juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de manera regular y sus resultados se publican en los canales oficiales. Es una opción pensada para quienes disfrutan las apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.

También existen modalidades que permiten jugar con tres o dos cifras, ofreciendo más flexibilidad, aunque con cambios en las probabilidades y en el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, que se utiliza en algunas variantes donde se incluye esa balota adicional como parte del resultado.

Modalidades de apuesta en El Sinuano

El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Valor de las apuestas y cómo se reclaman los premios del Sinuano Noche

El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:

  • Apuesta mínima: 500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: 25.000 pesos colombianos.

El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.

Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.

Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

