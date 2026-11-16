Este lunes se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Noche, chance en el que los participantes esperan acertar las cuatro cifras y la quinta para obtener alguno de los premios disponibles. Consulte los resultados de la jornada y verifique si su apuesta coincide con la combinación ganadora.

Resultado del Sinuano Noche del 16 de noviembre de 2026

El Sinuano Noche tiene una nueva edición este lunes 16 de noviembre. Los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra, datos que permiten comprobar si sus apuestas obtuvieron algún premio.

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Estos son los resultados que debe consultar:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Quinta: [pendiente de publicación oficial]

Últimas tres cifras: [pendiente de publicación oficial]

Últimas dos cifras: [pendiente de publicación oficial]

Última cifra: [pendiente de publicación oficial]

Una vez se publique el resultado, revise que corresponda a la modalidad Noche y a la fecha en la que realizó su apuesta.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano cuenta con dos modalidades: Día y Noche. Cada una tiene su propio sorteo y resultado, por lo que los participantes deben consultar la jornada correspondiente a su comprobante.

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La programación habitual del sorteo nocturno es a las 10:30 p. m. Se recomienda confirmar cualquier modificación de horario en los canales oficiales del operador.

¿Cómo consultar los resultados del Sinuano Noche?

Los resultados pueden verificarse en los canales oficiales del Sinuano y en los puntos autorizados de venta. Para comprobar si ganó, compare las cifras de su tiquete con el número publicado y revise las condiciones de premiación.

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Conserve el comprobante de su apuesta, ya que es el documento necesario para acreditar su participación y adelantar cualquier trámite de reclamación.

¿Qué debe revisar si acertó?

Si su número coincide con el resultado, consulte las condiciones establecidas para el pago del premio. El valor depende del tipo de apuesta y de las cifras acertadas.

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Recuerde que el Sinuano Día y el Sinuano Noche son sorteos independientes. Por eso, si participó en la jornada nocturna de este lunes, debe verificar únicamente los datos correspondientes a esa modalidad.