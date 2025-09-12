Carros en subasta desde 11 millones de pesos: ofertas de El Martillo para septiembre de 2025

Publicidad
Una nueva oferta de carros fue publicada en El Martillo, plataforma del Banco Popular dedicada a subastas y remates de diferentes bienes. Entre los elementos que habitualmente destacan se encuentran vehículos, lotes, apartamentos y casas. Para el mes de septiembre de 2025, en la plataforma figuran dos subastas con varios tipos de vehículos.
"Descubre nuestra exclusiva selección de vehículos: la robusta Nissan D22/NP 300, el imponente Toyota 4 Runner Wagon, y el elegante Chevrolet Captiva Sport, listos para acompañarte en cada aventura. Además, aprovecha nuestro lote especial de repuestos para maquinaria amarilla, ideal para mantener tu operación siempre en marcha", se lee en un comunicado de la plataforma.
Asimismo, para en otro texto se lee los bienes que estarán disponibles en otra subasta de este mes: "Encontrarás la fuerza y versatilidad de las camionetas Nissan D22/NP 300, Kia New Sportage LX y Nissan Pathfinder, ideales para trabajo, aventura o ciudad. Y si lo tuyo es la adrenalina sobre dos ruedas, no te pierdas las potentes motocicletas Honda XR 150L y XR-250 Tornado, perfectas para caminos exigentes".
Estos son algunos de los carros que estarán en venta o subasta para los días 18 y 22 de septiembre:
Las subastas de la Sociedad de Activos Especiales a través de la página El Martillo (www.elmartillo.com.co) están disponibles para cualquier persona natural o jurídica mayor de edad, pero debe primero registrarse para poder participar en estas posibilidades de compra. De acuerdo con la normativa, es indispensable contar con una cuenta corriente o de ahorros en cualquier banco colombiano que permita realizar pagos en línea (PSE), exceptuando el Banco de la República.
La plataforma de El Martillo permite a los clientes ofertar por varios lotes o bienes dentro de una misma subasta, utilizando uno o varios depósitos. Si se usa un solo depósito, el portal controlará el saldo disponible y notificará cuando se agote para realizar un nuevo depósito virtual. Es importante destacar que no se puede usar el mismo depósito para ofertar en diferentes subastas.
Para evitar inconvenientes de última hora, se recomienda realizar el depósito con suficiente anticipación (el día anterior). Además, es aconsejable verificar con la entidad financiera el monto máximo permitido para transacciones por internet y, si es necesario, solicitar una ampliación. También se debe tener en cuenta que PSE podría solicitar validaciones adicionales.
Si está interesado, debe tener en cuenta que los vehículos se venden en su estado actual, por lo que es fundamental revisar las condiciones de cada lote antes de realizar una oferta. De esta manera, si el carro requiere mejoras mecánicas, usted debe hacerse cargo de estas. Si desea ofertar, podrá hacerlo desde un día antes de la fecha de cierre subasta y siguiendo las recomendaciones antes mencionadas.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL