Carros en subasta desde 11 millones de pesos: ofertas de El Martillo para septiembre de 2025

Una nueva oferta de carros fue publicada en El Martillo, plataforma del Banco Popular dedicada a subastas y remates de diferentes bienes. Entre los elementos que habitualmente destacan se encuentran vehículos, lotes, apartamentos y casas. Para el mes de septiembre de 2025, en la plataforma figuran dos subastas con varios tipos de vehículos.

"Descubre nuestra exclusiva selección de vehículos: la robusta Nissan D22/NP 300, el imponente Toyota 4 Runner Wagon, y el elegante Chevrolet Captiva Sport, listos para acompañarte en cada aventura. Además, aprovecha nuestro lote especial de repuestos para maquinaria amarilla, ideal para mantener tu operación siempre en marcha", se lee en un comunicado de la plataforma.

Asimismo, para en otro texto se lee los bienes que estarán disponibles en otra subasta de este mes: "Encontrarás la fuerza y versatilidad de las camionetas Nissan D22/NP 300, Kia New Sportage LX y Nissan Pathfinder, ideales para trabajo, aventura o ciudad. Y si lo tuyo es la adrenalina sobre dos ruedas, no te pierdas las potentes motocicletas Honda XR 150L y XR-250 Tornado, perfectas para caminos exigentes".



Carros en subasta y venta en El Martillo para septiembre de 2025

Estos son algunos de los carros que estarán en venta o subasta para los días 18 y 22 de septiembre:



Camioneta Nissan D22/NP 300, Tipo Doble Cabina, Año 2013, Color Blanco: 48 millones de pesos, subasta del 18 de septiembre.

Automóvil Chevrolet Captiva Sport, Tipo Station Wagon, Año 2013, Color Plata Sable: 11 millones 450 mil pesos, subasta del 18 de septiembre.

Automóvil Chevrolet Captiva Sport, Tipo Station Wagon, Año 2013, Color Plata Sable: 13 millones de pesos, subasta del 18 de septiembre.

Automóvil Chevrolet Captiva Sport, Tipo Station Wagon, Año 2013, Color Plata Sable: 11 millones 900 mil pesos, subasta del 18 de septiembre.

Camioneta, Marca Nissan D22/NP 300, Tipo Doble Cabina, Año 2013, Color Blanco: 18 millones de pesos, subasta del 22 de septiembre.

Camioneta, Marca Kia New Sportage LX, Tipo Wagon, Año 2014, Color Blanco: 15 millones de pesos, subasta del 22 de septiembre.

Camioneta, Marca Nissan D22/NP 300, Tipo Doble Cabina, Año 2014, Color Blanco: 17 millones de pesos, subasta del 22 de septiembre.

Camioneta, Marca Nissan Pathfinder, Tipo Wagon, Año 2015, Color Blanco Perlado: 30 millones de pesos, subasta del 22 de septiembre.

¿Cómo acceder a la plataforma El Martillo?

Las subastas de la Sociedad de Activos Especiales a través de la página El Martillo (www.elmartillo.com.co) están disponibles para cualquier persona natural o jurídica mayor de edad, pero debe primero registrarse para poder participar en estas posibilidades de compra. De acuerdo con la normativa, es indispensable contar con una cuenta corriente o de ahorros en cualquier banco colombiano que permita realizar pagos en línea (PSE), exceptuando el Banco de la República.



La plataforma de El Martillo permite a los clientes ofertar por varios lotes o bienes dentro de una misma subasta, utilizando uno o varios depósitos. Si se usa un solo depósito, el portal controlará el saldo disponible y notificará cuando se agote para realizar un nuevo depósito virtual. Es importante destacar que no se puede usar el mismo depósito para ofertar en diferentes subastas.

Para evitar inconvenientes de última hora, se recomienda realizar el depósito con suficiente anticipación (el día anterior). Además, es aconsejable verificar con la entidad financiera el monto máximo permitido para transacciones por internet y, si es necesario, solicitar una ampliación. También se debe tener en cuenta que PSE podría solicitar validaciones adicionales.



¿Cómo participar en las subastas de El Martillo?

Registrarse en el portal.

Seleccione el producto de su interés.

Realice su depósito virtual vía PSE.

Ingrese a la sala de ventas virtuales.

Asocie el depósito al bien de su interés.

Realice su oferta.

Si está interesado, debe tener en cuenta que los vehículos se venden en su estado actual, por lo que es fundamental revisar las condiciones de cada lote antes de realizar una oferta. De esta manera, si el carro requiere mejoras mecánicas, usted debe hacerse cargo de estas. Si desea ofertar, podrá hacerlo desde un día antes de la fecha de cierre subasta y siguiendo las recomendaciones antes mencionadas.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL