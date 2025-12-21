Resultados Sinuano Noche último sorteo del 21 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este domingo, 21 de diciembre de 2025, se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Noche, uno de los chances más jugados en la región Caribe. A las 8:30 p. m., las balotas comenzarán a girar y en cuestión de segundos se conocerán las cifras ganadoras en una transmisión en vivo. Recuerde que entre semana este sorteo se realiza a las 10:30 de la noche.
Durante la transmisión, los resultados de El Sinuano se presentarán de manera clara y organizada, para que sea sencillo confirmar si el número coincide con la modalidad seleccionada.
|Sorteo
|Fecha
|Número
|Sinuano Día
|21 diciembre 2025
|6605
|Sinuano Día
|20 diciembre 2025
|5531
|Sinuano Noche
|20 diciembre 2025
|7932
|Sinuano Día
|19 diciembre 2025
|3604
|Sinuano Noche
|19 diciembre 2025
|0034
|Sinuano Día
|18 diciembre 2025
|9924
|Sinuano Noche
|18 diciembre 2025
|7447
|Sinuano Día
|17 diciembre 2025
|4186
|Sinuano Noche
|17 diciembre 2025
|0373
|Sinuano Día
|16 diciembre 2025
|1383
|Sinuano Noche
|16 diciembre 2025
|1403
|Sinuano Día
|15 diciembre 2025
|0703
|Sinuano Noche
|15 diciembre 2025
|9359
|Sinuano Día
|14 diciembre 2025
|7212
|Sinuano Noche
|14 diciembre 2025
|1600
|Sinuano Día
|13 diciembre 2025
|9737
|Sinuano Noche
|13 diciembre 2025
|7682
|Sinuano Día
|12 diciembre 2025
|6926
|Sinuano Noche
|12 diciembre 2025
|1147
|Sinuano Día
|11 diciembre 2025
|9526
|Sinuano Noche
|11 diciembre 2025
|4092
|Sinuano Día
|10 diciembre 2025
|8678
|Sinuano Noche
|10 diciembre 2025
|7017
|Sinuano Día
|09 diciembre 2025
|4531
|Sinuano Noche
|09 diciembre 2025
|7285
|Sinuano Día
|08 diciembre 2025
|1497
|Sinuano Noche
|08 diciembre 2025
|2327
|Sinuano Día
|07 diciembre 2025
|9322
|Sinuano Noche
|07 diciembre 2025
|0647
|Sinuano Día
|06 diciembre 2025
|1215
|Sinuano Noche
|06 diciembre 2025
|0001
|Sinuano Día
|05 diciembre 2025
|6552
|Sinuano Noche
|05 diciembre 2025
|1953
|Sinuano Día
|04 diciembre 2025
|8970
|Sinuano Noche
|04 diciembre 2025
|8767
|Sinuano Día
|03 diciembre 2025
|1996
|Sinuano Noche
|03 diciembre 2025
|5982
|Sinuano Día
|02 diciembre 2025
|0831
|Sinuano Noche
|02 diciembre 2025
|5199
|Sinuano Día
|01 diciembre 2025
|3114
|Sinuano Noche
|01 diciembre 2025
|8137
El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de manera regular y sus resultados se publican en los canales oficiales. Es una opción pensada para quienes disfrutan las apuestas numéricas bajo las reglas establecidas por la entidad. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo.
También existen modalidades que permiten jugar con tres o dos cifras, ofreciendo más flexibilidad, aunque con cambios en las probabilidades y en el valor del premio. Además, está la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, que se utiliza en algunas variantes donde se incluye esa balota adicional como parte del resultado.
El Sinuano ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Noche varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten validar la autenticidad del tiquete y la identidad del ganador.
Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, proceso que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.
