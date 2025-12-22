Así robaron casi 10 millones a mujer en Bogotá con un mensaje de texto: tips para que no caiga

En un día que parecía rutinario, Nelly Tilaguy comenzó a recibir mensajes inesperados en su celular. Los textos indicaban que estaba retirando dinero de su cuenta de ahorros, pero ella no había hecho ninguna transacción. Alguien había ingresado con sus datos y estaba realizando transferencias a otras cuentas a través de la página web del banco. En cuestión de minutos, la mujer perdió cerca de 10 millones de pesos.



En diálogo con Noticias Caracol, Nelly relató lo sucedido y denunció: “se realizaron transferencias por, más o menos, 9.810.000 pesos a dos cuentas en transferencias fraccionadas, algo que no es común en mi manejo cotidiano de la cuenta”. La situación la tomó por sorpresa y la llevó a actuar de inmediato.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Su primera reacción fue llamar al gerente de su cuenta, quien le confirmó que estaba siendo víctima de un hackeo. Ante la gravedad del hecho, Nelly se dirigió a una oficina bancaria para buscar una solución. “Fui de inmediato al banco que queda en Centro Mayor para poner la queja y posteriormente me dijeron que llamara a la banca virtual. Se quedó un registro de lo que había acontecido y el pasado viernes me enviaron un comunicado diciendo que no me iban a devolver el dinero”, explicó.

La angustia fue enorme, pero finalmente el banco atendió su caso y, tras varias gestiones, logró recuperar el dinero. Sin embargo, Nelly no es la única afectada. Cada día, cientos de personas denuncian fraudes digitales similares, lo que evidencia la magnitud del problema.



¿Cómo evitar un fraude virtual?

El mayor Rodrigo Acevedo, jefe del Centro Cibernético Policial, explicó cómo detectar páginas fraudulentas: “Podemos validar que en la caja de texto corresponda con la letra de la entidad, empresa o lugar donde yo quiera hacer la transacción. Muchas veces, el delincuentes utiliza unos dominios falsos que terminan en letras raras de otros países. También ellos pueden clonar el sitio web, pero donde quieren que la persona ingrese los datos que se quieren robar, lo que hacen es que cambian la letra, por lo que se ve diferente al resto del portal, utilizan unos Captcha, pero vemos cómo a veces se ven unos fondos diferentes, como sobrepuestos y no como parte de la página web. A veces la letra o las letras que utilizan cambian y eso no lo percibe cualquier persona porque gráficamente el portal utiliza los mismos colores o misma tonalidad”.



El oficial recomendó desconfiar de enlaces sospechosos y, ante cualquier duda, contactar directamente al banco o al CAI virtual de la Policía. Por su parte, la Superintendencia Financiera aconseja: “Desconfiemos de los mensajes o de los ofrecimientos llamativos. Evitemos descargar archivos que tengan origen dudoso o sospechoso. Procuremos no realizar operaciones financieras a través de internet conectados a Wi-Fi públicas. Adicionalmente, es importante que rechacemos toda llamada en la que supuestamente se nos solicite información sobre nuestros productos financieros, nuestras claves o nuestra información personal”.



El panorama es preocupante, pues según cifras oficiales, en lo que va del año 2025 se han reportado 59.839 casos de delitos informáticos en Colombia, lo que confirma que la ciberseguridad es un reto urgente para usuarios y entidades financieras.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARÍA ALEJANDRA RÍOS, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL