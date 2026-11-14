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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Chontico Noche hoy, sábado 14 de noviembre: consulte el resultado del sorteo y la quinta balota

Chontico Noche hoy, sábado 14 de noviembre: consulte el resultado del sorteo y la quinta balota

El sorteo de este sábado se realiza a las 10:00 de la noche. Conozca dónde consultar el número ganador y cuáles fueron los resultados de la jornada anterior.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Chontico Noche 5 de noviembre de 2026: resultados último sorteo
Chontico Noche 14 de noviembre de 2026: resultados último sorteo -
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Los apostadores están a la expectativa de una nueva jornada del Chontico Noche, cuyo sorteo de este sábado 14 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en horario nocturno. Este juego de chance permite elegir una combinación de cuatro cifras y participar en diferentes modalidades de apuesta.

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A diferencia de los sorteos de lunes a viernes, que se realizan a las 7:00 p. m., los sábados la extracción está programada para las 10:00 p. m. Por eso, los participantes deberán esperar la publicación del resultado para verificar si acertaron su combinación.

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Resultado del Chontico Noche del sábado 14 de noviembre de 2026

Una vez finalice el sorteo y se conozca el registro oficial, estos serán los datos para consultar:

  • Número ganador:
  • Quinta balota:

¿Cuál fue el resultado del último sorteo?

En la jornada del viernes 13 de noviembre, el Chontico Noche dejó el siguiente resultado:

  • Número ganador: 3221.
  • Quinta balota: 3.
  • Tres últimas cifras: 221.
  • Dos últimas cifras: 21.

Estas cifras corresponden al sorteo anterior y no deben confundirse con los resultados de este sábado.

¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor de su apuesta en un punto autorizado.
El plan de premios contempla distintas modalidades, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen. Entre ellas están el acierto de las cuatro cifras directas, las tres últimas cifras, las dos últimas y la última cifra.
Los pagos dependen de las condiciones vigentes del operador y del valor apostado. Se recomienda consultar las reglas oficiales antes de realizar una apuesta.

Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados y las condiciones del juego deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.

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