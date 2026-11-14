Caribeña Día hoy, 14 de noviembre: consulte el resultado del sorteo de este sábado

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance que tiene resultados diarios en Colombia. Los apostadores están pendientes de conocer las cifras ganadoras de esta jornada para comprobar si sus números coinciden con la combinación anunciada.

El sorteo está programado para las 2:30 de la tarde y se transmite por el canal regional Telecaribe. Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán verificar las cifras y revisar si obtuvieron algún premio.

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Resultado de Caribeña Día hoy, 14 de noviembre

Al momento de esta publicación, el resultado del sorteo de este sábado está pendiente de confirmación. Estos son los datos que se actualizarán cuando se conozca la combinación ganadora:



Número ganador: 4277

Últimas tres cifras: 277

Últimas dos cifras: 77

Quinta: 5

¿Cuál fue el resultado del último sorteo de Caribeña Día?

En la jornada del viernes 13 de noviembre, Caribeña Día dejó como número ganador el 0055, acompañado de la Quinta 2. Esta fue la combinación correspondiente al sorteo anterior y puede servir como referencia para quienes consultan el historial del juego.



¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación numérica y registrar el valor de su apuesta en un punto autorizado. El juego permite seleccionar números de una, dos, tres o cuatro cifras, de acuerdo con las modalidades disponibles.

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El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta registrada. Por esta razón, es importante revisar las condiciones de cada modalidad antes de participar y conservar el comprobante entregado en el punto de venta.



¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan un premio deben verificar primero que su apuesta coincida con el resultado oficial. Para realizar el cobro, es necesario conservar el tiquete original y acudir a un punto de venta autorizado, siguiendo los requisitos establecidos por el operador.

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Antes de reclamar, se recomienda comprobar la fecha del sorteo y las cifras registradas en el comprobante. La verificación debe hacerse con los resultados oficiales para evitar confusiones con otras jornadas de Caribeña.

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