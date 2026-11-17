La participación en el juego de suerte y azar requiere que el apostador seleccione una combinación de cuatro números, entre el 0000 y el 9999, acompañada de un signo zodiacal entre los doce que integran el sistema. Las opciones de signos corresponden a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.



De acuerdo con las directrices que emite Coljuegos, el registro de la apuesta se efectúa mediante un terminal o un dispositivo conectado al Sistema Central del Juego. Al completar la transacción, el operador expide un tiquete como comprobante del registro.

Los montos para las transacciones establecen una apuesta mínima de quinientos pesos y una apuesta máxima de diez mil pesos, valores que incluyen el impuesto sobre las ventas. Según lo dispuesto en la normatividad, el tiquete contiene los datos de la combinación numérica, el signo, la fecha y el código.

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Procedimiento de anulación y validación

El reglamento contempla un periodo para corregir errores en la expedición del tiquete. Según lo que indica la entidad administradora, si el operario registra de manera errónea los datos del ciudadano, procede la anulación del comprobante dentro del tiempo previsto y antes del cierre de las operaciones del sorteo.



Plan de premios y factores multiplicadores de las apuestas

El esquema de retribución del juego de suerte y azar funciona mediante un sistema de contrapartida con factores de pago. Conforme a las tablas que aprueba la entidad, el plan de premios se divide en categorías según el nivel de acierto de las cifras y la coincidencia con el signo zodiacal.



El sistema entrega cuarenta y dos mil veces el valor apostado en el tiquete cuando el apostador acierta la totalidad de los cuatro números en orden de izquierda a derecha, junto con el signo zodiacal del sorteo.



Categorías de aciertos menores

El sistema también contempla retribuciones por aciertos en las cifras. El acierto de tres cifras en orden y el signo zodiacal otorga un pago de mil veces el valor de la inversión. Asimismo, el acierto de dos cifras en orden junto con el signo zodiacal concede un factor de cien veces el monto apostado.



Según lo señalado en los acuerdos, el pago de los montos se realiza mediante dos modalidades según la cuantía. Los valores que no superen el límite de unidades en el sistema se entregan en los terminales de venta, mientras que las otras sumas se administran a través de la entidad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del juego de suerte y azar.



Protocolo de realización y transmisión oficial de los sorteos

La ejecución de los sorteos de Super Astro Sol se sujeta a un protocolo que adopta la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora. El procedimiento se desarrolla en presencia de las autoridades que fiscalizan el proceso.

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La selección de las balotas se efectúa mediante conjuntos de elementos con números del cero al nueve y un grupo que contiene los doce signos zodiacales. El mecanismo utiliza baloteras ordenadas de forma consecutiva para garantizar la aleatoriedad de los resultados que recibe la ciudadanía.



Transmisión y publicación de los resultados

La difusión de los resultados se realiza en directo mediante la señal de televisión. Posteriormente, los datos quedan en los canales y en la plataforma web del juego de suerte y azar, permitiendo la consulta por parte de los apostadores en el territorio de Colombia.



Destino legal de los recursos y transferencia al sistema de salud

Los ingresos por la operación del juego de suerte y azar se encuentran sujetos a las leyes de financiación en Colombia. Conforme a lo dispuesto por la legislación, un porcentaje de los recursos por la venta de cada tiquete se transfiere hacia la red de salud del país.

La administración de los fondos cumple con las normas que supervisan los organismos de control, asegurando la transparencia en la destinación de los excedentes a través de la comercialización del producto en las regiones del país.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.