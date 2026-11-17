El sorteo del chance Dorado Tarde se lleva a cabo este martes 17 de noviembre de 2026, convocando la atención de miles de apostadores en el país que esperan conocer el número ganador del premio mayor de la jornada.



¿Qué número cayó en el sorteo de Dorado Tarde hoy?

Para los seguidores de este popular juego de azar en Colombia, la expectativa se mantiene alta ante la realización del sorteo correspondiente a la tarde de este martes. Los ciudadanos consultan de manera permanente los canales informativos autorizados para verificar el comportamiento de las balotas y conocer el desenlace de su apuesta.

A continuación, se relacionan los datos oficiales del sorteo:



Número ganador: 6681

Serie: 0

Resultados completos del chance Dorado Tarde y su dinámica informativa

El chance Dorado Tarde se consolida como uno de los sorteos diarios con mayor tradición y preferencia entre los apostadores en territorio colombiano. Su dinámica permite realizar apuestas sencillas o combinadas, ofreciendo diferentes modalidades de reconocimiento económico según el acierto de las cifras apostadas. La operación de este juego se encuentra estrictamente vigilada para garantizar la transparencia absoluta en cada una de sus emisiones vespertinas.

Publicidad

Los ciudadanos que participan en este juego de suerte y azar deben tener en cuenta que la verificación de los resultados oficiales debe realizarse exclusivamente a través de los concesionarios autorizados y los boletines informativos emitidos por las redes de distribución oficiales. Cualquier información difundida por fuera de estos canales carece de validez oficial y no puede ser utilizada para reclamaciones ante los operadores.



¿Qué debe hacer en caso de resultar ganador de un chance?

Los apostadores que acierten el número ganador del chance Dorado Tarde deben seguir un protocolo institucional establecido para asegurar el cobro efectivo de su premio. En primer lugar, es fundamental conservar el tiquete o comprobante físico de la apuesta en perfectas condiciones, ya que este documento constituye el único título valor que acredita la propiedad de la jugada y el derecho inalienable al cobro. El tiquete no debe presentar tachones, enmendaduras, roturas ni dobleces excesivos que dificulten la lectura de los códigos de seguridad o los datos impresos.



Posteriormente, el apostador afortunado debe presentar su documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o cédula de extranjería vigente) junto con el tiquete ganador en los puntos de atención autorizados de la red comercializadora. Dependiendo de la cuantía del premio obtenido, el trámite podrá efectuarse directamente en los puntos habituales de venta habilitados o en las oficinas principales del operador autorizado para la gestión de premios de mayor denominación.



Retenciones de ley y deducciones por ganancias ocasionales

Los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar en Colombia, incluidos los chances como Dorado Tarde, están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por mandato legal de orden nacional, a los premios que superen el umbral monetario establecido por la ley se les aplicará la retención correspondiente por concepto de ganancia ocasional.



Esta retención de carácter obligatorio se deduce directamente al momento de efectuar el pago del premio por parte del operador autorizado. Se trata de un deber fiscal que recae de manera directa sobre el ganador, por lo que el valor neto recibido corresponderá al monto total del premio menos el porcentaje estipulado por la normativa tributaria colombiana vigente. Los ciudadanos pueden consultar con los asesores del punto de pago los detalles específicos de las deducciones aplicables según el valor exacto del premio obtenido.



La importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

La legalidad en los juegos de suerte y azar constituye un pilar fundamental para la protección de los derechos de los ciudadanos y el desarrollo social del país. Todos los sorteos legales en Colombia, incluido el chance Dorado Tarde, operan bajo la estricta vigilancia, control y regulación de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos).

Publicidad

Participar en redes de apuestas debidamente legalizadas garantiza que la totalidad de los recursos económicos generados por la operación de estos juegos sean transferidos de manera directa y transparente al sistema de salud pública de los colombianos. Apostar en redes ilegales, además de representar un delito tipificado en el Código Penal colombiano, priva a los hospitales, clínicas y centros de atención médica de recursos esenciales para su funcionamiento y cobertura. Por esta razón, las autoridades competentes reiteran la importancia de verificar siempre que el establecimiento donde se realiza la apuesta cuente con la autorización vigente de Coljuegos y los sellos oficiales de la red distribuidora autorizada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad