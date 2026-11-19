Las acciones de la tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, subieron un 17,07 %, hasta los 97,17 dólares cada una, al final de su primera jornada en bolsa. La compañía liderada por Dario Amodei, que opera en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, había fijado este miércoles el precio de su salida a bolsa en 83 dólares por título. (Lea también: Las 3 claves de la estrategia que propuso el CEO de Anthropic para ralentizar el desarrollo de la IA)



La creadora de Claude debutó este jueves 19 de noviembre en Wall Street con un primer precio de 111,50 dólares, un 34 % más de lo establecido inicialmente, y llegó a alcanzar los 115,10 dólares la acción durante la sesión.

Con su salida a bolsa, Anthropic alcanzó una capitalización bursátil que ronda los 1,27 billones de dólares, teniendo en cuenta las acciones en circulación; sin embargo, el dato total asciende hasta 1,76 billones si se incluyen otras acciones que podrían emitirse en el futuro, como las comprometidas con sus empleados.

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En sus momentos más altos, la compañía, fundada hace seis años, llegó a una valoración de 2 billones de dólares, lo que confirma que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares.



La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los 81.300 millones de dólares, por encima de los 75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.



¿Cómo fue la venta de acciones?

Anthropic vendió 980 millones de acciones, 956,35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23,65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores. Además, acordó una colocación privada de 26.000 millones de dólares en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de 83 dólares respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.



Los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, podrán adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales por una sobreasignación (greenshoe) de 30 días.

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El éxito de Anthropic contrastó con una jornada difícil para el mercado. Tanto el Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, como el índice ampliado S&P 500 perdieron más de un 2 %.

En su discurso desde la sede de Nasdaq en Nueva York a la apertura de la bolsa, Amodei reafirmó su compromiso de centrarse en la seguridad durante el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). "Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio", declaró.



Los temores por la inteligencia artificial

La fuerte demanda de acciones de Anthropic se produjo en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en esta tecnología.

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Nvidia, el líder mundial de chips y accionista de Anthropic y de decenas de otras empresas de IA, se vio sacudida por la dimisión de su CEO Jensen Huang, después de que este admitiera una relación extramatrimonial con una mujer a la que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban una posible espía para China.

El chatbot Claude de Anthropic es uno de los más potentes del mundo, pero, al igual que sus competidores, genera temores por su capacidad para desestabilizar sociedades y sustituir a trabajadores humanos. (Lea también: Las claves detrás de apagones tecnológicos en Estados Unidos y las teorías que se han tejido)

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Los ingresos de la compañía han crecido a un ritmo exponencial y alcanzaron 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.400 millones del mismo periodo de 2025. Gran parte de esos ingresos procede de clientes que pagan por utilizar sus modelos de inteligencia artificial para programar.

Varios activistas protestaron frente a la sede de Nasdaq contra la salida a bolsa de Anthropic, con pancartas como 'Detengan a los oligarcas tecnológicos' y 'Congelen la IA', además de críticas a sus efectos sobre el empleo, el medioambiente y la vigilancia. (Lea también: Estos son los trabajos que la IA podría reemplazar en Colombia, según un estudio: ¿está el suyo?)

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AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL