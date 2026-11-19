Este jueves los apostadores podrán participar en dos nuevos sorteos de las loterías de Bogotá y del Quindío. Ambas jornadas se realizan en horas de la noche y entregan premios mayores millonarios. Consulte los datos de cada sorteo y verifique los números ganadores una vez sean publicados.
Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío del 19 de noviembre
Las loterías de Bogotá y del Quindío juegan este jueves 19 de noviembre de 2026. Mientras se conocen los resultados oficiales, estos son los datos principales de cada sorteo:
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Lotería de Bogotá
La Lotería de Bogotá realiza su sorteo número 2873, con un premio mayor de $12.000 millones. La transmisión está programada para las 10:30 p. m.
- Número ganador: pendiente de publicación
- Serie: pendiente de publicación
- Premio mayor: $12.000 millones.
Lotería del Quindío
Por su parte, la Lotería del Quindío realiza el sorteo número 3025, cuyo premio mayor es de $2.000 millones. Los resultados se conocerán después de la jornada de este jueves.
- Número ganador: pendiente de publicación
- Serie: pendiente de publicación
- Premio mayor: $2.000 millones.
¿A qué hora juegan las loterías de Bogotá y Quindío?
Los dos sorteos se realizan los jueves a partir de las 10:30 p. m. La Lotería de Bogotá transmite su jornada por Canal 1, mientras que la del Quindío puede seguirse a través de Telecafé y de los canales digitales de cada operador.
¿Cómo consultar los resultados?
Los jugadores deben revisar los resultados publicados por las respectivas loterías y comparar tanto el número como la serie de sus billetes. También es importante verificar que la información corresponda al sorteo del jueves 19 de noviembre.
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Recuerde conservar el billete o la fracción, ya que es el comprobante necesario para reclamar un premio si resulta ganador.
Aviso sobre el uso de inteligencia artificial: Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados y las condiciones del juego deben contrastarse con los canales oficiales del operador antes de su publicación.