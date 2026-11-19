Miles de apostadores en Bogotá y Cundinamarca están atentos este jueves 19 de noviembre de 2026 al sorteo de Dorado Noche, una de las modalidades de chance más consultadas del país por quienes buscan probar suerte con números de cuatro cifras y la tradicional Quinta. El juego hace parte de la familia de sorteos de Lotería de Bogotá y es operado por GELSA a través de la red comercial Paga Todo.

El Dorado Noche es uno de los sorteos más populares dentro del chance El Dorado. Su mecánica consiste en seleccionar un número entre 0000 y 9999 y apostar a que coincida total o parcialmente con la combinación ganadora que resulta favorecida durante el sorteo oficial. Una de las características que distingue a este juego es la presencia de La Quinta, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y que forma parte de algunas modalidades de apuesta utilizadas por los jugadores.

Junto con Dorado Mañana y Dorado Tarde, este sorteo integra la familia El Dorado, una de las más reconocidas por los aficionados a las apuestas permanentes en Bogotá y municipios cercanos.

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Cómo se juega Dorado Noche

Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras y definir la modalidad con la que desea jugar. Dependiendo de esa elección, podrá ganar acertando una parte o la totalidad de la combinación favorecida. Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo: exige acertar el número completo en el mismo orden del sorteo.

Cuatro cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: premia las tres últimas cifras sin importar la posición.

Dos cifras o pata: requiere acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: paga al acertar únicamente el último dígito.

Cuánto paga Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. De acuerdo con el plan de premios divulgado para este juego, las principales referencias de pago son las siguientes:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: 208 veces lo jugado.

Tres cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces la apuesta.

Una cifra o uña: cinco veces el valor jugado.

¿A qué hora juega Dorado Noche?

Durante 2026, Dorado Noche amplió su frecuencia y comenzó a realizar sorteos todos los días de la semana, una decisión que permitió aumentar las oportunidades de participación para los apostadores. Actualmente, el juego se realiza en horario nocturno: de lunes a viernes suele sortearse a las 10:05 p. m.; los sábados, hacia las 10:15 p. m.; y los domingos y festivos, a las 7:25 p. m.

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Resultado de Dorado Noche del 19 de noviembre de 2026

El sorteo de este jueves se realiza en horario nocturno. Estos son los resultados que deben consultar los jugadores una vez se publique la combinación oficial:

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La Quinta: pendiente de publicación.

Los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio, ya que las ganancias dependen tanto del número acertado como de la modalidad de apuesta seleccionada al momento de realizar el juego.

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El resultado del sorteo anterior, correspondiente al miércoles 18 de noviembre, fue 6456, con La Quinta 5.

Con una combinación ganadora de cuatro cifras, la posibilidad de jugar con La Quinta y diferentes modalidades de apuesta, Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más seguidos por los jugadores de Bogotá y Cundinamarca, quienes consultan los resultados para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

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Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados, horarios y condiciones del juego deben contrastarse con las fuentes oficiales antes de su publicación.