Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este lunes 13 de abril de 2026, miles de colombianos mantienen la mirada fija en las pantallas y dispositivos móviles a la espera del sorteo de Super Astro Luna. Este juego de azar se ha consolidado como uno de los más queridos y tradicionales en el país debido a su mecánica dinámica, que combina la suerte de los números con la influencia de los astros, ofreciendo premios altamente atractivos con inversiones modestas.



Como es habitual en la jornada nocturna, la expectativa crece a medida que se acerca la hora del cierre. El Super Astro Luna se caracteriza por ser un sorteo diario, que no se detiene ni siquiera en domingos o días festivos, permitiendo que los apostadores mantengan la constancia en sus cábalas y elecciones zodiacales.



Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 13 de abril de 2026

El sorteo de este lunes se realiza en su horario habitual de las 10:50 p. m.. Al momento del cierre de este reporte, los datos oficiales del último sorteo de la jornada son:



Números ganadores : 1705

: 1705 Signo: Escorpión

Se recomienda a los apostadores verificar estos resultados a través de los canales oficiales, puntos de venta autorizados y plataformas digitales de los operadores para confirmar si su tiquete es el favorecido de la noche.



¿Cómo funciona el Super Astro Luna?

Para quienes buscan sumarse a esta fiebre de apuestas, el proceso es sencillo pero requiere de una elección estratégica. El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, además de elegir uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

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La particularidad de este juego radica en su flexibilidad. Aunque el objetivo máximo es acertar las cuatro cifras en orden junto al signo correspondiente, existen modalidades que permiten ganar premios menores acertando solo una parte de la combinación o únicamente el signo. Según los registros de sorteos anteriores, acertar la combinación completa (número y signo) puede llegar a pagar hasta 96 veces lo apostado, lo que lo convierte en una opción muy rentable frente a otros tipos de chance.

En caso de que su número y signo coincidan con los resultados de esta noche, es fundamental seguir el protocolo de seguridad para garantizar el cobro de su premio. Lo primero y más importante es conservar el comprobante de apuesta en perfecto estado, ya que este documento es el único soporte válido para reclamar el dinero. Los premios pueden ser reclamados en los puntos autorizados o en las entidades designadas por el operador. Cabe recordar que para los premios mayores, es requisito indispensable presentar el documento de identidad original y tener en cuenta que se aplicarán los descuentos de ley vigentes, como la retención por ganancia ocasional.



El Super Astro Luna cierra así otra jornada de ilusiones para los apostadores colombianos, quienes ven en este juego una oportunidad diaria de cambiar su suerte. Las autoridades del sector siempre enfatizan la importancia de jugar de manera responsable y ver el chance como una forma de entretenimiento. Si no resultó ganador hoy, recuerde que mañana el Astro Sol abrirá una nueva oportunidad en la jornada de la mañana, seguido nuevamente por el sorteo nocturno de la Luna.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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