En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
REUNIÓN PETRO-TRUMP
GRAMMY 2026
LIAM CONEJO
HOMBRE MARLBORO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

El chance Chontico Millonario juega todos los días, incluso los festivos, a la 1 de la tarde. Tenga listo su billete y consulte EN VIVO los resultados con la quinta cifra de este lunes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Chontico Día 2 de febrero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico Día 2 de febrero de 2026: conozca los números ganadores -
Chontico - Getty Images

Se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día este lunes, 2 de febrero de 2026. El sorteo inicia a la 1:00 de la tarde y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. La Lotería del Vale es la entidad encargada de publicar el número completo ganador una vez termine el sorteo del Chontico Día.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Chontico Día último sorteo lunes 2 de febrero de 2026

Número ganador: 5892
Quinta cifra: 6

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico noche644801 de febrero del 20264542
Chontico día832801 de febrero del 20265204
Chontico noche644731 de enero del 20260424
Chontico día832731 de enero del 20269666
Chontico noche644630 de enero del 20264849
Chontico día832630 de enero del 20260740
Super chontico noche644529 de enero del 20263966
Chontico noche644429 de enero del 20268216
Chontico día832529 de enero del 20268861
Chontico noche644328 de enero del 20262724
Chontico día832428 de enero del 20262745
Chontico noche644227 de enero del 20265064
Chontico día832327 de enero del 20268016
Chontico noche644126 de enero del 20269285
Chontico día832226 de enero del 20262549
Chontico noche644025 de enero del 20262610
Chontico día832125 de enero del 20267739
Chontico noche643924 de enero del 20263852
Chontico día832024 de enero del 20268916
Chontico noche643823 de enero del 20268804
Chontico día831923 de enero del 20260456
Super chontico noche643722 de enero del 20261342
Chontico noche643622 de enero del 20266971
Chontico día831822 de enero del 20266987
Chontico noche643521 de enero del 20269529
Chontico día831721 de enero del 20266235
Chontico noche643420 de enero del 20268238
Chontico día831620 de enero del 20268477
Chontico noche643319 de enero del 20266942
Chontico día831519 de enero del 20265929
Chontico noche643218 de enero del 20261949
Chontico día831418 de enero del 20265336

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso empieza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto a jugar. Luego se compra el tiquete en un punto de venta autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o en una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite digitar el número elegido o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del monto ganado. Cuando el valor es inferior a 100.000 pesos, el premio se puede reclamar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para hacerlo, es necesario presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único documento válido para verificar el premio.

Últimas Noticias

  1. Precios en Corabastos Bogotá hoy 2 febrero 2026: papa, carne, pollo y pescado
    Precios en Corabastos Bogotá hoy 2 febrero 2026: papa, carne, pollo y pescado -
    Corabastos - Getty Images
    ECONOMÍA

    Precios en Corabastos Bogotá este 2 de febrero de 2026: papa, carne, pescado y más

  2. Dorado Mañana 2 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
    Dorado Mañana 2 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
    El Dorado - Getty Images
    ECONOMÍA

    Resultados Dorado Mañana, último sorteo lunes 2 de febrero de 2026: números ganadores

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En estos casos, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Según el monto y la situación del ganador, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos que indiquen si es declarante o no. El pago se realiza mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si el premio no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la vigilancia de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico

Loterías

Economía servicios

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad