Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy, martes 30 de junio de 2026: números ganadores

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia continúa consolidándose como un pilar relevante dentro de la economía del entretenimiento y las rentas cedidas para la salud. En este contexto, hoy, martes 30 de junio de 2026, miles de apostadores en todo el territorio nacional mantienen su atención puesta en las balotas del Super Astro Sol, un sorteo que se ha ganado la predilección del público por su dinámica única que vincula el azar numérico con la astrología.



Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy, martes 30 de junio de 2026

A continuación, presentamos el estado del sorteo para la jornada de hoy:



Números ganadores : 9163

: 9163 Signo zodiacal: Géminis

¿Cómo participar de Super Astro Sol?

Bajo la estricta regulación de Coljuegos, el Super Astro Sol se diferencia de otros productos del mercado de apuestas por su sistema de contrapartida. Este modelo permite que el jugador no compita contra otros apostadores por un pozo acumulado, sino que su premio dependa directamente del valor de su apuesta inicial y el nivel de acierto alcanzado.

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La accesibilidad es una de las claves de su éxito comercial. Los ciudadanos pueden participar con inversiones que oscilan entre los $500 y los $10.000 pesos, lo que democratiza el acceso al juego para diversos estratos socioeconómicos. El sorteo se realiza diariamente a las 4:00 p. m. y es transmitido en directo por Canal Uno, garantizando la transparencia del proceso bajo la supervisión de delegados oficiales.

Desde una perspectiva económica, el atractivo más significativo del Super Astro Sol es su multiplicador de 42.000 veces lo apostado para quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto junto con el signo zodiacal. No obstante, es imperativo que el apostador comprenda la realidad fiscal de estas ganancias. Por ejemplo, un premio bruto de $42 millones derivado de una apuesta de $1.000 está sujeto a descuentos de ley, que incluyen el IVA del 16% y la retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales. Existen también categorías secundarias para quienes logran aciertos parciales:



Tres cifras más signo: Paga 1.000 veces el valor apostado.

Dos cifras más signo: Paga 100 veces el valor apostado.

Para los ganadores de la jornada de este martes, el procedimiento de reclamación varía según la cuantía del premio, siguiendo las normativas de prevención de lavado de activos. Para montos menores a 48 UVT (aproximadamente $2.035.776), el cobro puede realizarse de manera sencilla en puntos autorizados como SuperGIROS o Su Red presentando el tiquete original y el documento de identidad.



Sin embargo, para premios que superen las 182 UVT (más de $7.718.984), se activan protocolos más rigurosos, incluyendo el diligenciamiento del formato SIPLAFT, la presentación de una certificación bancaria y la fotocopia de la cédula ampliada al 150%. Es fundamental recordar que el tiquete físico debe mantenerse en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, para ser considerado válido.



La expectativa de hoy viene precedida de una semana con resultados variados. El pasado miércoles 24 de junio, el número ganador fue el 4851 con el signo Tauro, mientras que el viernes 26 de junio la suerte favoreció al número 0594, nuevamente bajo el signo de Tauro. Estos antecedentes demuestran la aleatoriedad del juego y mantienen en vilo a los entusiastas que esperan que este cierre de mes traiga consigo una nueva oportunidad de transformar su realidad financiera a través del azar legalmente constituido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.