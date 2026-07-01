Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026: números ganadores

El sector de los juegos de suerte y azar en Colombia inicia este miércoles 1 de julio de 2026 reafirmando su posición como un pilar fundamental en la economía del entretenimiento y la generación de rentas cedidas para la salud. En un contexto donde la dinámica financiera del país se ve influenciada por cambios regulatorios, como el aumento del recargo dominical al 90% que entra en vigor precisamente hoy, el Super Astro Sol se mantiene como uno de los sorteos predilectos por los colombianos debido a su estructura técnica y accesibilidad.



Este sorteo, regulado bajo la estricta supervisión de Coljuegos, destaca por su modelo de contrapartida. A diferencia de otros juegos donde los participantes compiten por un pozo acumulado, en el Super Astro Sol el premio depende exclusivamente del valor de la apuesta inicial y el nivel de acierto. Esta característica democratiza el acceso, permitiendo inversiones que oscilan entre los $500 y los $10.000 pesos, lo que atrae a diversos estratos socioeconómicos que buscan transformar su realidad financiera a través del azar legalmente constituido.



Resultados Super Astro Sol último sorteo de hoy, miércoles 1 de julio de 2026

Como es habitual, el sorteo se realizó a las 4:00 p. m., bajo la vigilancia de autoridades y delegados oficiales, con transmisión en directo por Canal Uno. Los datos de la jornada actual son:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

A la espera de la confirmación oficial, los apostadores analizan la tendencia de los sorteos previos. El pasado viernes 26 de junio, el número ganador fue el 0594 con el signo Tauro, mientras que el cierre de mes, este martes 30 de junio, favoreció al número 9163 bajo el signo de Géminis.



¿Cómo participar de Super Astro Sol?

Desde una perspectiva económica, el atractivo más potente de este producto es su multiplicador de 42.000 veces lo apostado para quienes aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal de forma exacta. Sin embargo, para un periodista experto en economía, es vital recordar que estas ganancias no son netas. Cualquier premio bruto está sujeto a la legislación tributaria colombiana, que incluye un IVA del 16% sobre la apuesta y una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancias ocasionales.

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Por ejemplo, un ciudadano que gane $42 millones tras apostar $1.000 deberá considerar estos descuentos de ley antes de recibir su capital final. Además, existen categorías de premios menores para quienes aciertan tres cifras más signo (1.000 veces lo apostado) o dos cifras más signo (100 veces lo apostado).

Para los afortunados de este 1 de julio, el procedimiento de reclamación sigue protocolos rigurosos de prevención de lavado de activos. Los premios inferiores a 48 UVT (aprox. $2.035.776) pueden cobrarse en puntos de Red o SuperGIROS. No obstante, si el premio supera las 182 UVT (más de $7.718.984), se activan medidas de debida diligencia como el formato SIPLAFT, certificación bancaria y fotocopia de cédula ampliada al 150%. Es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado para que la obligación financiera sea exigible. Este inicio de julio no solo representa una nueva oportunidad para los apostadores, sino que subraya la importancia de un sector que, mediante el azar, garantiza recursos vitales para el sistema de salud nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

