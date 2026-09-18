SuperGiros donará 15 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas de sus colaboradores

La red de servicios financieros y operador postal de pago SuperGiros reveló que donará 15 mil millones de pesos para la reconstrucción tras el terremoto de magitud 7.4 del pasado 10 de agosto, buscando beneficiar a sus colaboradores a nivel nacional. La empresa aseguró que los recursos serán empleados para recuperar a sus colaboradores en las zonas afectadas por el temblor.



"Tras las devastadoras consecuencias del reciente sismo del 10 de agosto, SuperGiros anunció un plan integral de reconstrucción que beneficiará a 1.226 familias de sus colaboradores a nivel nacional. La compañía destinó un presupuesto de 15 mil millones de pesos para asumir la totalidad de los costos de reparación de 620 viviendas aliviando la carga operativa y financiera del Gobierno Nacional en medio de la emergencia", se lee en un comunicado de la empresa.

SuperGiros también reveló el número de viviendas de las familias de sus colaboradores que resultaron afectadas tras el terremoto. La entidad aportará los recursos para que se intervengan en viviendas de los departamentos del Chocó, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Caldas. Gustavo Gómez, fundador de SuperGiros, se reunió con autoridades del Gobierno para oficializar este compromiso frente al Estado y las familias de los colaboradores de su empresa.



¿Cómo funcionará la iniciativa de reconstrucción de SuperGiros?

De las viviendas que serán intervenidas con los recursos de la empresa, 620 se encuentran en el Chocó, 341 en el Valle del Cauca, 137 en Risaralda, 84 en el Quindío y 44 en Caldas. "El modelo de intervención diseñado por la empresa no se limita a la provisión de materiales, busca también dinamizar la economía local", añadió la entidad.

Por su parte, Edgar Páez, presidente de la compañía, detalló la estrategia que emplearán para reconstrucción: "Nosotros llevamos el maestro, nosotros llevamos el ingeniero, nosotros llevamos los materiales, pero le estamos pidiendo a la comunidad... que nos den mano de obra para poder hacer esta operación más rápido".



SuperGiros destacó que este esquema de trabajo permitirá remunerar a las mismas comunidades afectadas por el terremoto para que participen activamente en la reconstrucción. "La contundencia de esta iniciativa fue reconocida por el propio gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien destacó la labor de la compañía durante su visita al Chocó", dijo la empresa, citando lo que dijo el mandatario de la Nación: "La grandeza de Colombia reposa en el corazón de empresas como SuperGiros, que no esperan a ser llamadas, sino que se suman al Gobierno como verdaderos patriotas para levantar a nuestra gente y reconstruir los territorios".

